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"Kim '15 Temmuz geçti, bitti' derse aymazlık yapmış olur"

- TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: - "Kim '15 Temmuz geçti, bitti' derse aymazlık yapmış olur. FETÖ örgütü afişe oldu. Ne kadar adi, kahpe oldukları, ne kadar Türkiye'ye, millete düşman oldukları ortaya çıktı"

"Kim '15 Temmuz geçti, bitti' derse aymazlık yapmış olur"

- TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: - "Kim '15 Temmuz geçti, bitti' derse aymazlık yapmış olur. FETÖ örgütü afişe oldu. Ne kadar adi, kahpe oldukları, ne kadar Türkiye'ye, millete düşman oldukları ortaya çıktı"

07 Mart 2019 Perşembe 22:18
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BURSA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Kim '15 Temmuz geçti, bitti' derse aymazlık yapmış olur. FETÖ örgütü afişe oldu. Ne kadar adi, kahpe oldukları, ne kadar Türkiye'ye, millete düşman oldukları ortaya çıktı." dedi.

Bilal Erdoğan, AK Parti Bursa Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, iddialı gençler için ileriye dönük plan yapabilmenin önem taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinin ardından milletin dirayetiyle geçildiğini anlatan Erdoğan, Türkiye'de gençlikle ilgili tek derdi olan hareketin AK Parti, tek liderin ise Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Kim '15 Temmuz geçti, bitti' derse aymazlık yapmış olur. FETÖ örgütü afişe oldu. Ne kadar adi, kahpe oldukları, ne kadar Türkiye'ye, millete düşman oldukları ortaya çıktı. Şimdi FETÖ'nün borazanlığını 17-25 Aralık'tan sonra kim, nasıl yaptı bakalım. Hangi partiye, hangi operasyon çekiliyordu bakalım. Şimdi İYİ Parti'nin de başındaki burada, CHP'nin de başındaki hala burada. Bunların ne yaptıkları da ortada. Daha PKK'ya gitmiyorum, PKK tarafı daha net. O tarafta belediyenin imkanlarını, devletin belediyeleri hizmet için verdiği paraları nasıl terör örgütüne aktardığı, nasıl dağa aktardıkları ortaya çıkıyor. Devlet o belediye başkanını görevden alıyor, hakkında soruşturma açıyor, geliyorlar aynı adamı bir daha aday yapıyorlar. Mücadelemizi bunlarla veriyoruz." diye konuştu.

- "Bu millet hakikatten çok mevzi kazandı"

"Siyasette bunlar ne kadar çok güçlenirse, ne kadar çok insanın aklına girip kandırırsa, bu ülkenin düşmanları o kadar mutlu olacak." diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"CHP bu ülkede hiç iktidar oldu mu? Olmadı ama bir şekilde gemisini yürütüyor. Sistemi öyle kurgulamışlar. Onun için Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne karşı çıktılar. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi bu devleti, yeniden milletin yapan bir sistem. Tahammül edemedikleri için karşı çıktılar. Mücadele bitiyor mu? Bitmiyor. Bir şekilde beş benzemezi bir araya getirmeyi başarıyorlar. Bunun siyasetin kendi doğası içinde olması mümkün mü? O FETÖ örgütünü 15 Temmuz gecesi kullanan akıl geliyor, bunları bir şekilde 'Bak beraber hareket edin, ben sizi bir şekilde bir araya getireceğim' diyerek, yan yana getiriyor. Niye? 'Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi zayıflatabilir miyim? Karizmasını çizebilir miyim?' diye. Mesele karizmasını çizdirmek. Çünkü bu millet hakikatten çok mevzi kazandı. Bu millet düşmanlara karşı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok mevzi kazandı. Bu seçime, bu yönleriyle baktığınızda elbette Türkiye'nin beka meselesiyle ciddi bir ilişkisi vardır."

AK Parti Bursa Gençlik Kolları Başkanı Tarık Köse'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da katıldı.



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BursaTürkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan
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