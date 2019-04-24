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Kılıçdaroğlu: YSK'nin KHK'lilerle ilgili aldığı karar doğru bir karar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "YSK'nin KHK'lilerle ilgili aldığı karar doğru bir karar. Diyor ki 'Bunlar oy kullanabilirler.' Daha önce de benzer kararları var." dedi.

Kılıçdaroğlu: YSK'nin KHK'lilerle ilgili aldığı karar doğru bir karar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "YSK'nin KHK'lilerle ilgili aldığı karar doğru bir karar. Diyor ki 'Bunlar oy kullanabilirler.' Daha önce de benzer kararları var." dedi.

Editör
Editör
24 Nisan 2019 Çarşamba 00:32
Kılıçdaroğlu: YSK'nin KHK'lilerle ilgili aldığı karar doğru bir karar
Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katıldı.

Beraberinde CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve bazı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle resepsiyona katılan Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Şentop ile selamlaştı. Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir süre sohbet etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalında yayımlanan 23 Nisan programında, bir çocuğun Almanya vatandaşı olmak istediği yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının öneminin herkese en iyi şekilde anlatılması gerektiğini belirtti.

"O yaştaki bir çocuk böyle bir talepte bulunuyorsa oturup büyüklerin düşünmesi lazım. Bizde bir hata var, çocukta değil. O çocuğu bu atmosfere sokan siyaset anlayışını dışlamamız lazım." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, herkesi kucaklayan siyaset anlayışının ülkede hakim kılınması gerektiğinin altını çizdi.

YSK'nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılanların oy kullanabileceğine ilişkin kararının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "YSK'nin kanun hükmünde kararnamelilerle ilgili aldığı karar doğru bir karar. Diyor ki 'Bunlar oy kullanabilirler.' Daha önce de benzer kararları var." dedi.

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