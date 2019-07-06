Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99635
ALTIN
253.134
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0497
EURO
6.3041
Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açılmak için gün sayıyor
Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açılmak...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'lerin yakın...
Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı
Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif...
İstanbul'da son 5 yılın turizm rekoru
İstanbul'da son 5 yılın turizm...

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Çatalca'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Çatalca'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:58
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Çatalca'da
İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk olarak CHP İlçe Başkanlığı'nı, ardından Çatalca Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

CHP heyeti, belediye binasında Başkan Mesut Üner tarafından karşılandı. Ekrem İmamoğlu, Üner'e başarı dileğinde bulunarak, "Seçim bitti, artık hizmet zamanı." dedi. AK Partili Belediye Başkanı Üner de nezaket ziyaretinden dolayı CHP heyetine teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu daha sonra Kestanelik, Örencik, Ormanlı, Karacaköy, Kahramandere ve Aydınlı mahallerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Seçimden önce söz verdikleri gibi ziyarete geldiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sözümüzü tuttuk. Siz belediye başkanı seçtiniz. Göreceksiniz bundan sonra size en güzel hizmetleri sunacağız. Her şey daha da güzel olacak. Sandığa giden herkese, demokrasiye sahip çıktığı ve Ekrem İmamoğlu'nu ikinci kez belediye başkanı seçtikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Çocuklarınızın geleceğinden emin olacaksınız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Çatalca'nın İstanbul'un en güzel bölgelerinden birisi olduğunu belirterek, bu güzellikleri korumaları gerektiğini ifade etti.

Mahalle muhtarlarının taleplerini aldıklarını ve birlikte çalışacaklarını dile getiren İmamoğlu, "Sizden uzak, sizden habersiz işler çeviren, kararlar alan bir yönetim olmayacağız. Sizin enerjiniz bizim enerjimizi artırıyor. Göreceksiniz çok kısa bir süre içerisinde bu bölgeden, İstanbul'un genelinden ve çocuklarınızın geleceğinden emin olacaksınız. Bunu size ispat edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ziyaretlere CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bazı milletvekilleri ve belediye yöneticileri de eşlik etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak
Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı
Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den S-400 açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den S-400 açıklaması
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim