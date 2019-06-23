Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3941
EURO
6.5930
A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı...
'Uçan kale' Türkiye'ye kazandıracak
'Uçan kale' Türkiye'ye kazandıracak
İstanbul seçmeni yarın sandık başına gidecek
İstanbul seçmeni yarın sandık başına...
Türkiye, 2019 CEV Erkekler Avrupa Altın Lig'de finale yükseldi
Türkiye, 2019 CEV Erkekler Avrupa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbullu hemşehrilerim demokratik haklarına sahip çıksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbullu hemşehrilerim demokratik...

Kılıçdaroğlu sonuçları parti genel merkezinden takip edecek

İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayarak dün gece Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını takip etmek için parti genel merkezine geldi.

Kılıçdaroğlu sonuçları parti genel merkezinden takip edecek

İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayarak dün gece Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını takip etmek için parti genel merkezine geldi.

23 Haziran 2019 Pazar 19:10
Kılıçdaroğlu sonuçları parti genel merkezinden takip edecek

İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayarak dün gece Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını takip etmek için saat 17.40'ta parti genel merkezine geldi. 

Partililer tarafından alkışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin soruları üzerine "Ne söyleyeyim arkadaşlar, sadece bir cümle kuracağım; 'Her şey çok güzel olacak.' Göreceksiniz, her şey gerçekten çok güzel olacak." diye konuştu.

Yenilenen İstanbul seçimleri için CHP’de çalışmalar ağırlıklı olarak İstanbul merkezli yürütülüyor. Genel merkezdeki hazırlıklar kısıtlı tutulurken, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan hariç tüm MYK üyelerinin İstanbul'da bulunduğu belirtildi.

Öte yandan sandıkların kapanmasının ardından partililer de CHP Genel Merkezine gelmeye başladı. Partililer, seçimlere ilişkin gelişmelere zemin katta bulunan televizyon ekranlarından takip ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun partililere hitap etme ihtimaline karşı bir otobüs de genel merkez önünde hazır bekletiliyor.

Anahtar Kelimeler:
CHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi Vahdettin Köşkü'nde takip edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi Vahdettin Köşkü'nde takip edecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: En büyük irade milletin iradesidir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: En büyük irade milletin iradesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbullu hemşehrilerim demokratik haklarına sahip çıksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbullu hemşehrilerim demokratik haklarına sahip çıksın
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim