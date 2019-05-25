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Kılıçdaroğlu'ndan gerekçeli karar değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nin gerekçeli kararını değerlendirirken, "YSK o kararı ile kendisini yok hükmünde saymıştır." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan gerekçeli karar değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nin gerekçeli kararını değerlendirirken, "YSK o kararı ile kendisini yok hükmünde saymıştır." dedi.

Editör
Editör
25 Mayıs 2019 Cumartesi 01:38
Kılıçdaroğlu'ndan gerekçeli karar değerlendirmesi
Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Spor Kurulu tarafından, Kurtuluştan Kuruluşa Milli Mücadele Tarihinin 100. Yılı Ankara Etkinlikleri kapsamında, genel merkez bahçesinde düzenlenen etkinlikleri izledi. 

Çeşitli spor kulüplerinin jimnastik, masa tenisi, güreş, okçuluk dallarındaki gösterilerini izleyen Kılıçdaroğlu, günün anısına "100. Yıl Onur Çınarı" dikim törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, gençlerle beraber Selanik ve 81 ilden getirilen toprakları çınarın dibine attı.

Törenden ayrılırken gazetecilerin YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararı sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hangi gerekçeli karar? YSK o kararı ile kendisini yok hükmünde saymıştır." dedi.

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