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Kılıçdaroğlu'na saldırının faili Sivrihisar'da yakalandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırının faillerinden O.S'nin yakalandığı, 5 kişinin de ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kılıçdaroğlu'na saldırının faili Sivrihisar'da yakalandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırının faillerinden O.S'nin yakalandığı, 5 kişinin de ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Nisan 2019 Pazartesi 12:23
Kılıçdaroğlu'na saldırının faili Sivrihisar'da yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının faillerinden O.S'nin Sivrihisar'da yakalandığı, 5 şüphelinin ifade işlemlerinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında sürdüğü bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dün Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleşen saldırının faillerinden O.S'nin Sivrihisar'da gözaltına alındığı belirtildi. 

Olayla ilgili 5 şüphelinin de İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemlerinin devam ettiği bildirilen açıklamada, "Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır." denildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Osman Sarıgün ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranların arasında ismi geçen Osman Sarıgün'ün, AK Parti'den ihraç talebiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkine karar vermiştir. AK Parti, şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur." ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kılıçtaroğlu
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