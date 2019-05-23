Kılıçdaroğlu: Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediye Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılan Kılıçdaroğlu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından davetlilerle birlikte dua ederek iftar yaptı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, ramazan dolayısıyla katıldığı iftar programlarında siyasi söylemlerde bulunmayı doğru bulmadığının belirterek, herkesin siyasi görüşünün farklı olduğuna ve bu farklılığa saygı duyduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde partisinin kazandığı belediyelerin başkanlarına halka eşit davranmaları ve kul hakkı yememeleri yönünde uyarılarda bulunduğunu ifade etti.

"Devletin temeli adalettir"

Adalet kavramının önemine işaret eden ve insanlığın temelini adaletin oluşturduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletin temeli adalettir. Adalet kadar güzel bir şey yoktur. Adalet saygının da temelidir. Adalet hukukun da temelidir. Adalet kadın erkek eşitliğinin de temelidir. Adalet aynı zamanda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir berekettir. İnsanlar hizmet ederken ayrım yapmadığımız zaman adaletli davranmış oluruz. Adaletli davrancak olanlar en başta yöneticilerdir. Yöneticiler yönettikleri insanlar arasında ayrım yapmamalıdırlar. Belediye başkanları siz seçtiniz, bir makama oturttunuz ve onlara bir bütçe emanet ettiniz. Harcadığı her kuruş milletin parasıdır. Belediye başkalarımızın harcadığı her kuruşun hesabını millete vermeleri temel kuraldır. Allah hiç kimseye kul hakkı yedirmesin. Rahmetli babam diyordu ki 'Oğlum sen doğru dur eğri belasını bulur.' Allah kimseyi doğru yoldan şaşırtmasın."

"Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz"

Daha sonra Kılıçdaroğlu, ftar programından ayrılırken gazetecilerin Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının gerekçesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile görüştüğünü, Öztrak'ın bir basın toplantısı düzenleyeceğini Yifade ederek, "Ben de şimdi Genel Merkeze gidiyorum. Orada arkadaşlarla görüşeceğiz, durumu değerlendireceğiz. Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz." diye konuştu.

CHP'den YSK'nin gerekçeli kararına ilişkin değerlendirme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nin İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirdi.

Fait Öztrak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çalınan minareye uydurulacak kılıf için YSK'nin 7 üyesi tam 16 gün bekledi. Sonuçta sarayın, 'yarın gelecek' dediği metnin gönderilmesiyle birlikte metni imzaladılar bugün muhalefet şerhinin de konmasıyla YSK'nin İstanbul seçimini iptal eden gerekçeli kararı yayınlandı, ancak, daha bakar şunu görüyoruz ki mızrak çuvala sığmamış. Minareyi çalan, kılıfını uyduramamış. Zaten bu işlenen hukuk cinayetine binlerce sayfa mürekkep dökseniz milletin vicdanındaki sonuç değişmeyecektir. Saray iktidarı YSK eliyle yerleşik seçim hukukunu ve geçmiş uygulamları altüst etmiştir. Bu seçim, 'Sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük var' iddiasıyla iptal edilen Türkiye'deki ilk seçimdir."

İmamoğlu YSK'nin gerekçeli kararını değerlendirdi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Haber Global'de Erdoğan Aktaş'ın sorularını cevapladı.

YSK'nin gerekçeli kararını değerlendiren İmamoğlu, "Dağ fare doğurdu. Yani, bir kere 250 sayfa bana göre hiçbir şey ifade etmiyor. Ben hızlıca şöyle göz attım, örneğin sadece 100 sayfaya yakını ilçelerde işte, şu sandıkta şu kişi, A.B, T.E, A.F. gibi isimler yazılmış, yazılmış, yazılmış... Şimdi edebiyat dersinde eğer bir kompozisyona konu olarak çalışmamışsanız, sayfalarca yazılar yazarsınız ki hocanın gözüne gireyim diye, edebiyat öğretmenlerimize selam olsun, ne demek istediğimi en iyi onlar bilir, ama edebiyat öğretmeni size koca bir sıfır verir ama eğer konuya hakimseniz, konuya iyi çalışmışsanız bir paragraf yazarsınız ve edebiyat öğretmeni size 10 verir. Bu gerekçeli rapor ya da gerekçeli karar dediğimiz şey tam bir gerekçesiz karar. Sıfır gerekçe yani." şeklinde konuştu.