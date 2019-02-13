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"Kamu hizmeti durmaz"

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Kişiler gelip geçicidir ama önemli olan millete yapılacak olan hizmetin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi"

"Kamu hizmeti durmaz"

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Kişiler gelip geçicidir ama önemli olan millete yapılacak olan hizmetin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi"

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:25
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RİZE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kişiler gelip geçicidir ama önemli olan millete yapılacak olan hizmetin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi." dedi.

Çeşitli programlar kapsamında Rize'ye gelen Bakan Turhan, Çayeli ilçesinde Muhittin Baltacı'nın cenaze törenine katıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Turhan, ardından Çayeli Kaymakamlığını ve Belediyeyi ziyaret etti.

Turhan, daha sonra Bozkale Köyü'ndeki tır parkını inceledikten sonra Salarha Tüneli'ne geçerek yetkililerden bilgi aldı. Güney Çevre Yolu'nu inceleyen Turhan, ardından Rize Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Reşat Kasap ile görüştü.

Turhan, burada yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinin önemli olduğunu belirtti.

Seçimlerin bir bayrak ve hizmet yarışı olduğuna değinen Turhan, "Kamu hizmeti durmaz. Kişiler gelip geçicidir ama önemli olan millete yapılacak olan hizmetin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi." diye konuştu.

Doğu Karadeniz'in, arazi şartları ağır bir yer olduğunun altını çizen Turhan, şunları söyledi:

"Doğu Karadeniz kolay gelişim yakalayamamış yerleşim yerlerimizden. Rize merkeze kadar büyük sahil boyunca ilçelerimiz var. Karadeniz Sahil Yolu'nun yapılmasından sonra insanlara getirdiği avantajla yeni gelişim alanlarının planlanması önem arz ediyor. Biz de merkezi hükümet olarak bölgesel ve transit yolların geçtiği yerleşimlerdeki ulaşımı rahatlatmak ve ve şehirsel gelişim için yaptığımız projeler var. Rize için en önemlisi Dağ Dibi Yolu. Rize'nin ilçelere ulaşımını kolaylaştıracak ve şehir içi trafiğinin de Dağ Dibi Yolu'na çekilmesi ile rahatlamış olacak. Daha konforlu bir hizmet vermiş olacağız."

Rize'de Derepazarı-Kendirli, İyidere-İkizdere, Rize-Kalkandere, Güneysu-Büyükköy yollarını yaptıklarını kaydeden Turhan, şöyle devam etti:

"Çok önemli proje olan Salarha Tüneli'ni yapıyoruz. Salarha Tüneli'nin yapılmasıyla birlikte Rize'nin kentsel dönüşümüne çok önemli bir altyapı hizmeti de kazandırmış olacağımızı düşünüyorum. Bunun oluşturduğu fırsatları göz önünde bulundurarak Rize'mizin yeniden planlanmasında yeni şehir imar arsa üretiminde, imarlı alanların oluşmasında önemli bir katkı sağlayacaktır."

Konuşmaların ardından Başkan Kasap, Bakan Turhan'a kendir ipinden dokunmuş Rize bezi hediye etti.

Turhan, hediye sonrasında Rize bezinin, ekonomik gelir sağlamaya devam ettiğini, bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Turhan, ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ait Güvenli İnternet Merkezi tırını dolaştı. Yerli yazılımları inceledikten sonra 'Pololens' takarak bir süre kullanan Turhan, görevlilerden bilgi aldı.

Turhan, Rize Valisi Kemal Çeber ile makamında görüştükten sonra yetkililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

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Rİze
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