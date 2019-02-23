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"Kahramanmaraş büyük bir heyecanla liderini bekliyor"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Kahramanmaraş büyük bir heyecanla liderini, Genel Başkan'ımız ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor" - "31 Mart büyük bir gün. 31 Mart milletin sandıkta bütün dünyaya vereceği cevabın günüdür"

"Kahramanmaraş büyük bir heyecanla liderini bekliyor"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Kahramanmaraş büyük bir heyecanla liderini, Genel Başkan'ımız ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor" - "31 Mart büyük bir gün. 31 Mart milletin sandıkta bütün dünyaya vereceği cevabın günüdür"

23 Şubat 2019 Cumartesi 01:54
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KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kahramanmaraş büyük bir heyecanla liderini, Genel Başkan'ımız ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor." dedi.

Ünal, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 14.00'te Kahramanmaraş'ta Müftülük Meydanı'nda yapacağı miting öncesi, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal ile AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör ve teşkilat mensuplarıyla meydandaki çalışmaları inceledi.

Ünal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, miting alanının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kahramanmaraş büyük bir heyecanla liderini, Genel Başkan'ımız ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Nisan referandumu öncesinde 17 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta olduğunu hatırlatan Ünal, şimdi de Cumhurbaşkanı'nın bugün burada olacağını belirtti.

Şubat ayının Kahramanmaraş için çok özel bir önemi bulunduğuna dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti:

"Biz 12 Şubat'ta şehrimizin kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutladık. Biz biliyoruz ki Kahramanmaraş'ın kurtuluş ruhu, 12 Şubat ruhu, aynı zamanda bu ülkenin bağımsızlığının, istiklalinin, istikbalinin ocağı olan bir gün. Yarın bu ruhun bizim bağımsızlık, istiklal, istikbal ve bugüne kadar verdiğimiz mücadelenin lideri ve bağımsızlığımızın şahsında tecessüm ettiği Genel Başkan'ımız, Cumhurbaşkanı'mız yarın burada olacak. Gençler büyük bir coşkuyla yarını bekliyorlar. Aynı şekilde bütün ilçelerimizden gelen arkadaşlarımız, gençlerimiz, partililerimiz, vatandaşlarımız büyük bir heyecanla yarını bekliyorlar."

Kahramanmaraş'ta bütün ekiple sahada seçim çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Ünal, "Çünkü 31 Mart büyük bir gün. 31 Mart milletin sandıkta bütün dünyaya vereceği cevabın günüdür. Biz ilçe ilçe, mahalle mahalle AK Parti teşkilatlarıyla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın da burada olması bütün ilçelerimize bu çalışmalarda büyük bir enerji verecek." diye konuştu.

Ünal açıklamasının ardından teşkilat mensupları, alanda çalışanlar ve gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

Anahtar Kelimeler:
AK Genel Başkan Yardımcısı Mahir ÜnalCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKahramanmaraş
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