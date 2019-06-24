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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den seçim değerlendirmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, " Bu seçimin kazananı milli iradedir, Türk milletidir, İstanbulludur. Bu yanıyla da 23 Haziran tarihi, demokrasi tarihimizin altın sayfalarından biridir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den seçim değerlendirmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, " Bu seçimin kazananı milli iradedir, Türk milletidir, İstanbulludur. Bu yanıyla da 23 Haziran tarihi, demokrasi tarihimizin altın sayfalarından biridir" dedi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:01
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den seçim değerlendirmesi
İstanbul

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçimin kazananı milli iradedir, Türk milletidir, İstanbulludur. Bu yanıyla da 23 Haziran tarihi, demokrasi tarihimizin altın sayfalarından biridir." dedi.

Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türk milletinin bugün büyük bir demokrasi dersi verdiğini ifade etti.

Milletin, 31 Mart seçimlerinin ardından 6 Mayıs'ta YSK eliyle yapılan sandık darbesine olgunlukla ve kararlı bir cevap verdiğini ileri süren Akşener, şöyle konuştu:

"Türk demokrasi tarihi, millet iradesini yok sayanlara, sandık tekmeleyenlere, bizzat milletimizin verdiği derslerle doludur. 23 Haziran seçimi, 31 Mart’taki seçim sonucunu, hukuksuzca ve keyfi olarak yok sayan, hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçecek bir gerekçeyle iptal eden iktidar ve küçük ortağına yapılmış ciddi bir uyarıdır. Milletimiz bu zihniyetin kulağını çekmiştir. İstanbul'da biraz morartmıştır. İradesine sahip çıkmış ve sandığı tekmeletmeyeceğini bir kez daha kalın harflerle ifade etmiştir."

İstanbullulara teşekkür eden Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Üsküdar'da ikamet eden bir İstanbullu olarak Üsküdarlı komşularıma da hasseten ayrıca teşekkür ediyorum. Bu seçimin kazananı milli iradedir, Türk milletidir, İstanbulludur. Bu yanıyla da 23 Haziran tarihi, demokrasi tarihimizin altın sayfalarından biridir. Şimdi herkes başını iki elinin arasına almalı, aziz milletimizin verdiği mesajı doğru okumalıdır. Milletimiz 'Ben yaptım oldu' diyenlere, 'Dur orada, söz de karar da benim' demiştir. Milletimiz Türkiye'yi aile şirketi gibi yönetme hevesinde olanlara 'Bu ülkenin tapusu ortaktır ve ben de hissedarım' demiştir ve milletimiz demokrasi fukarası akıllara unutamayacakları bir ders vermiştir. İstanbullu hemşehrilerim seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu, 23 Haziran'da bir kez daha seçerek gasbedilen hakkını teslim etmiştir. Hem vicdani hem de hukuki bir hak ve gerçek, millet iradesinin mührüyle tescil edilmiştir."

Türk milletine şükranlarını sunan Meral Akşener, sözlerini, "Sayın Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyorum. İstanbullular ve milletimiz müsterih olsun, artık biz varız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve Türkiye'ye iyi olacak." diyerek tamamladı.

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