Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94359
ALTIN
234.106
DOLAR
5.6429
STERLİN
7.3704
EURO
6.3409
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Artık karar anı gelmiştir, herkes tavrını belirlemek zorundadır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:...
Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış
Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler...
Gram altın 233 lira seviyelerinde
Gram altın 233 lira seviyelerinde
Formula 1'de sıradaki durak Bahreyn
Formula 1'de sıradaki durak Bahreyn
Fenerbahçe Beko normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi
Fenerbahçe Beko normal sezonu lider...

İttifak İYİ Parti'ye kazandırmadı

İYİ Parti, Millet İttifakı olarak girdiği ve adayının yarıştığı 22 ilin hiçbirinde başarılı olamadı.

İttifak İYİ Parti'ye kazandırmadı

İYİ Parti, Millet İttifakı olarak girdiği ve adayının yarıştığı 22 ilin hiçbirinde başarılı olamadı.

Emre Köse
Emre Köse
01 Nisan 2019 Pazartesi 09:52
İttifak İYİ Parti'ye kazandırmadı
TBMM

İYİ Parti, Millet İttifakı olarak girdiği ve adayının yarıştığı 22 ilin hiçbirinden sandıktan çıkamadı.

CHP ve İYİ Parti, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 23'ü büyükşehir toplam 51 ilde Millet İttifakı kurdu. Bu ittifak çerçevesinde İYİ Parti 10 büyükşehir ve 12 il belediyesinde, CHP ise 13 büyükşehir belediyesi ve 16 il belediyesinde seçime girdi.

İYİ Parti adayları, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Trabzon ve Samsun büyükşehirleri ile Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Karabük, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat il belediyelerinde yarıştı.

Saat 03.00 itibarıyla resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti, bu belediyeler arasından hiçbirinde başarı sağlayamadı.

Anahtar Kelimeler:
İyi Partiİttifak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK Başkanı Güven'den İstanbul açıklaması
YSK Başkanı Güven'den İstanbul açıklaması
CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu: Umuyorum en yakın zamanda kesin sonuç alınır
CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu: Umuyorum en yakın zamanda kesin sonuç alınır
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Halk demokrasiden yana tavrını koydu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Halk demokrasiden yana tavrını koydu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim