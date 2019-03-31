İşte sonuçları belli olan iller

Ankara

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre bazı illerde kazanan adaylar belli oldu.

Bitlis Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.

Artvin Belediye Başkanlığını, CHP adayı Demirhan Elçin kazandı.

Kilis Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut kazandı.

Sivas Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Hilmi Bilgin kazandı.

Rize Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Rahmi Metin kazandı.

Bilecik Belediye Başkanlığını, CHP adayı Semih Şahin kazandı

Niğde Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Emrah Özdemir kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.

Tokat Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Eyüp Eroğlu kazandı.

Ardahan Belediye Başkanlığını, CHP adayı Faruk Demir kazandı.

Şırnak Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mehmet Yarka kazandı.

Burdur Belediye Başkanlığını, CHP adayı Ali Orkun Ercengiz kazandı.

Bingöl Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.

Giresun Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu kazandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Selahattin Gürkan kazandı.

Karabük Belediye Başkanlığını, MHP adayı Rafet Vergili kazandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mehmet Zeybek kazandı.

Kırıkkale Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mehmet Saygılı kazandı.

Erzincan Belediye Başkanlığını, MHP adayı Bekir Aksun kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Rasim Arı kazandı.

Siirt Belediye Başkanlığını, HDP adayı Berivan Helen Işık kazandı.

Düzce Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Faruk Özlü kazandı.

Karaman Belediye Başkanlığını, MHP adayı Savaş Kalaycı kazandı.

Zonguldak Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Ömer Selim Alan kazandı.

Sinop Belediye Başkanlığını, CHP adayı Barış Ayhan kazandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mehmet Sekmen kazandı.

Uşak Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mehmet Çakın kazandı.

Kırşehir Belediye Başkanlığını, CHP adayı Selahattin Ekicioğlu kazandı.

Ağrı Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Savcı Sayan kazandı.

Gümüşhane Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Ercan Çimen kazandı.

Iğdır Belediye Başkanlığını, MHP adayı İsa Yaşar Tezel kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Ekrem Yüce kazandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç kazandı.

Bartın Belediye Başkanlığını, MHP adayı Cemal Akın kazandı.

Aksaray Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Evren Dinçer kazandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Murat Zorluoğlu kazandı.

Hakkari Belediye Başkanlığını, HDP adayı Cihan Karaman kazandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Hayrettin Güngör kazandı.

Bolu Belediye Başkanlığını, CHP adayı Tanju Özcan kazandı.

Osmaniye Belediye Başkanlığını, MHP adayı Kadir Kara kazandı.

Tunceli Belediye Başkanlığını, TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını, HDP adayı Ahmet Türk kazandı.

Çorum Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın kazandı.

Adıyaman Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Süleyman Kılınç kazandı.

Batman Belediye Başkanlığını, HDP adayı Mehmet Demir kazandı.

Kars Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Ayhan Bilgen kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını, CHP adayı Mustafa Tunç Soyer kazandı.

Batman Belediye Başkanlığını, HDP adayı Mehmet Demir kazandı.

Kastamonu Belediye Başkanlığını, MHP adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu kazandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mustafa Demir kazandı.

Çanakkale Belediye Başkanlığını, CHP adayı Ülgür Gökhan kazandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül kazandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını, HDP adayı Adnan Selçuk Mızraklı kazandı.