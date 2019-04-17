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İstanbul için seçim sonuçları açıklandı

Birleştirme tutanaklarına göre; CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı.

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı

Birleştirme tutanaklarına göre; CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Nisan 2019 Çarşamba 16:24
İstanbul için seçim sonuçları açıklandı

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı.

İstanbul Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna gelen, CHP adına seçim işlerini takip eden avukat Mehmet Süleyman Türker, il seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanaklarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Tutanağa göre, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için 4 milyon 156 bin 36 oy kullanıldı.

Ayrıca Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Selim Kotil 27 bin 87, Türkiye Komünist Partisi Adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349, Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel 15 bin 428, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268, Demokratik Sol Parti Adayı Muammer Aydın da 30 bin 884 oy aldı.

Son Güncelleme: 17.04.2019 16:26
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YSK
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