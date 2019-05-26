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'İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği 31 Mayıs’ta ödenecek'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs’ta yapılacak." dedi.

'İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği 31 Mayıs’ta ödenecek'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri 31 Mayıs’ta yapılacak." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Mayıs 2019 Pazar 13:07
'İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği 31 Mayıs’ta ödenecek'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 31 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

Selçuk, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününün 4 Haziran'a denk gelmesi sebebiyle 5 Haziran'da ödenmesi gereken işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihinin 31 Mayıs'a alındığını belirten Selçuk, vatandaşların bu ödemelerden bayram öncesi yararlanabileceğini bildirdi.

Selçuk, bunun için vatandaşların kimlikleriyle PTT şubesine başvurması gerektiğini kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:
İşsizlk
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