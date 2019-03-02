Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103655
ALTIN
223.054
DOLAR
5.3857
STERLİN
7.1208
EURO
6.1060
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

"İnşallah bu seçimleri kazanan millet ve Türkiye olacak"

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Birileri sırtını terör örgütüne ve Pensilvanya'ya dayaya dursun biz millete sırtımızı dayıyoruz. İnşallah bu seçimleri kazanan millet ve Türkiye olacak" - "Particilik, bakanlık bir tarafa, memleket olmazsa hiçbir şey olmaz. Kalıcı olan devletimiz ve ay yıldızlı bayrağımız. Bizim siyasetimiz, bir şey olmak için değil, ülkem için bir şey yapmak sevdası ve davasıdır"

"İnşallah bu seçimleri kazanan millet ve Türkiye olacak"

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Birileri sırtını terör örgütüne ve Pensilvanya'ya dayaya dursun biz millete sırtımızı dayıyoruz. İnşallah bu seçimleri kazanan millet ve Türkiye olacak" - "Particilik, bakanlık bir tarafa, memleket olmazsa hiçbir şey olmaz. Kalıcı olan devletimiz ve ay yıldızlı bayrağımız. Bizim siyasetimiz, bir şey olmak için değil, ülkem için bir şey yapmak sevdası ve davasıdır"

02 Mart 2019 Cumartesi 15:52
2 Okunma

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birileri sırtını terör örgütüne ve Pensilvanya'ya dayaya dursun biz millete sırtımızı dayıyoruz. İnşallah bu seçimleri kazanan millet ve Türkiye olacak." dedi.

Gül, Nizip ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, her zaman milletin davasını kendi davaları olarak gördüklerini söyledi.

31 Mart yaklaşırken milletin yükselmesini engellemek isteyenlere karşı, milletin adamlarının "Cumhur İttifakı"nı kurduğunu anlatan Gül, "İki devlet adamı, millete sırtını dayayarak kurdu bu ittifakı. 31 Mart'ta Nizip'te bu ittifakı zafere taşıyacağız." diye konuştu.

Bu anlayışla çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri sırtını terör örgütüne ve Pensilvanya'ya dayaya dursun biz millete sırtımızı dayıyoruz. İnşallah bu seçimleri kazanan millet ve Türkiye olacak. Üniversite kapılarında başörtülü bacılarımız gözü yaşlıydı, buna son verdik. 15 Temmuz'da bayrağımızı indirmeye, ezanımızı susturmaya geldiler. Buna karşı 15 Temmuz'da Cumhur İttifakı'nı kurduğumuz için rahatsızlar. Onları kazdıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam edeceğiz. Bu millet her şeyin en güzeline ve en iyisine layık. Terörle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Milletimizin gözyaşını akıtmayacağız. Bu mücadelemiz inşallah başarıyla sonuçlanacak."

Bugüne kadar AK Parti olarak çok iyi işler yaptıklarını anlatan Gül, "Seçimlere Tükiye'nin büyümesi hedefiyle gidiyoruz. Particilik, bakanlık bir tarafa, memleket olmazsa hiçbir şey olmaz. Kalıcı olan devletimiz ve ay yıldızlı bayrağımız. Bizim siyasetimiz, bir şey olmak için değil, ülkem için bir şey yapmak sevdası ve davasıdır. O yüzden partili, partisiz herkesi tek çatıda toplanmaya davet ediyorum. Biz memleketçilik yapıyoruz. Memleket davası için hangi partiye oy vermiş olursanız olun, herkesi 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na oy vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Abdulhamit Gül, Cumhur İttifakı'nın karşısında, tek gayesi AK Parti iktidarının devrilmesi olan bir anlayışın bulunduğunu dile getirerek, "Peki Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti giderse ne olacak? Onlar için önemli değil, 'Ne olursa olsun' diyorlar. Bunlara en güzel cevabı kurduğumuz ittifakla vermeye hazır mıyız? Biz her zaman haktan ve hakikattan yana olduk. O yüzden millet Cumhur İttifakı'nın yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Bakan Gül, daha sonra beraberindeki AK Parti ve MHP milletvekilleriyle seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Anahtar Kelimeler:
AçılışAdalet Bakanı Abdulhamit GülGaziantepNizipSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa
Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa
AK Parti'nin Seyhan adayı Fikret Yeni'nin projeleri tanıtıldı
AK Parti'nin Seyhan adayı Fikret Yeni'nin projeleri tanıtıldı
"CHP'nin projelerinin ne olduğunu bilmiyoruz"
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim