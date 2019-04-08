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İmamoğlu'dan CHP Seçim Koordinasyon Merkezinde değerlendirme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, YSK'nın tarihi bir sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bu tarihi sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz takdirde Türkiye rahatlayacak ve nefes alacak." dedi.

İmamoğlu'dan CHP Seçim Koordinasyon Merkezinde değerlendirme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, YSK'nın tarihi bir sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bu tarihi sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz takdirde Türkiye rahatlayacak ve nefes alacak." dedi.

Editör
Editör
08 Nisan 2019 Pazartesi 00:37
İmamoğlu'dan CHP Seçim Koordinasyon Merkezinde değerlendirme
İstanbul

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğluCHP 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinde yaptığı basın açıklamasında, seçim süreciyle ilgili gelişmelerin topluma sağlıklı bir şekilde ulaşmasının önemli olduğunu söyledi.

Şu ana kadar yapılan sayımlara göre, aradaki oy farkının 16 bin 380 olduğunu, sayımın yüzde 78'inin bittiğini iddia eden İmamoğlu, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) seslendi. 82 milyon kişinin gözünün, kulağının YSK'da olduğunu aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Tarihi bir sorumluluğunuz var. Bu tarihi sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz takdirde Türkiye rahatlayacak ve nefes alacak. Türkiye, demokrasi adına önüne daha güzel ve aydınlık şekilde bakacak. Hepimizin gözü kulağı YSK'da, başkanında ve heyetinde. Lütfen siz de bu kararı alırken tarihi sorumluluğu taşıma adına bütün hassasiyet ve adalet duygularınızla Türkiye'de var olan süreçte çifte standart yaratmayacak uygulamalar dışında doğru bir karar verme hususunda sizden bu ülkeyi ve 82 milyonu rahatlatacak bir karar bekliyoruz."

Oy çuvallarının başında bekleyen partililere teşekkür eden İmamoğlu, bu bekleyişin devam edeceğini kaydetti.

İmamoğlu, sürecin toplumun vicdanında bittiğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Süreç bitmiştir. Toplumun vicdanı kimin kazandığını biliyor. Sayılarla aldatmaya çalışıyorlar. Hep tek yönlü. Toplum zannediyor ki sadece rakibimiz lehine bir şey ekleniyor. Hayır, oraya da ekleniyor bize de ekleniyor. '11 bin oy eklenmiş.' Hayır o bir maddi hataydı. İlk birleştirme tutanağında 24 bin fark vardı. Sonra maddi hatalardan 21 bine indi. Yüzde 78'lik sayımdan sonra 16 bin 300'e kadar indi. Bu kadar. Ama o inerken bize de bin 500, 2 bin oy çıktı. Tamamının sayıldığı ilçeleri de biliyoruz. 200-300 sandık sayılmış. Örneğin 6 oy önde çıkmışız. Bir şey değişmiyor. Yapmayın. Yormayın bu toplumu. İlk defa Türkiye seçim yapmıyor. Türkiye'nin demokrasisinin en önemli günüdür seçim günü ve sonrası. Onun için dert ediniyorum. AK Partili hemşehrilerimin vicdanının da bunu kabul etmediğini ve benim kazandığımı bildiklerinin farkındayım. Ben sahadayım."

İmamoğlu, kaybedenlerden bazılarının bedel ödeyeceğini bildiğini öne sürdü.

YSK'nın en doğru kararı vereceğine inandığını aktaran İmamoğlu, doğru karar sonrasında Türkiye'de her şeyin normal olduğunu hissedeceklerini kaydetti.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da sürece katkı sunmasını istedi.

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