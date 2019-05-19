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'Hayatımda bu kadar şaibeli seçimi ilk kez görüyorum'

İçişleri Bakanı Soylu "Maalesef İstanbul'da içinde şaibe olan bir seçim geçirdik. Şimdi bu seçimin tekrarı var. İstanbul'da bir haksızlığa uğradık, bunu anlatmaya çalıştık. Hayatımda bu kadar şaibeli seçimi ilk kez görüyorum." dedi.

'Hayatımda bu kadar şaibeli seçimi ilk kez görüyorum'

İçişleri Bakanı Soylu "Maalesef İstanbul'da içinde şaibe olan bir seçim geçirdik. Şimdi bu seçimin tekrarı var. İstanbul'da bir haksızlığa uğradık, bunu anlatmaya çalıştık. Hayatımda bu kadar şaibeli seçimi ilk kez görüyorum." dedi.

Editör
Editör
19 Mayıs 2019 Pazar 01:12
'Hayatımda bu kadar şaibeli seçimi ilk kez görüyorum'
Istanbul

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maalesef İstanbul'da içinde şaibe olan bir seçim geçirdik. Şimdi bu seçimin tekrarı var. İstanbul'da bir haksızlığa uğradık, bunu anlatmaya çalıştık. Hayatımda bu kadar şaibeli seçimi ilk kez görüyorum." dedi.

Soylu, İstanbul Eflani Derneği'nin düzenlediği iftarda, İstanbul'da en iyi ekmeği Eflanililerin yaptığını vurgulayarak, şimdi bir ekmek yapmak zamanı daha geldiğini söyledi.

Bir ekmek yapıldığını, ancak mayanın tutmadığını, 23 Haziran'da mayanın tutturulacağını aktaran Soylu, "Bizim kimsenin hakkının yenmesine gönlümüz razı olmaz, bizim için bu dünya bir sınavdır. Maalesef İstanbul'da içinde şaibe olan bir seçim geçirdik. Şimdi bu seçimim tekrarı var. İstanbul'da bir haksızlığa uğradık, bunu anlatmaya çalıştık. Hayatımda bu kadar şaibeli seçimi ilk kez görüyorum. Binali Bey mağdur oldu. Birileri bir şey diyecek diye ses çıkarmasa mıydık?" diye konuştu.

Soylu, milletin hak ve hukukunu savunduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakkımızın yendiği, gasp edildiği yerde milletin oyunu savunamayacaksak, yarın bu millet, 'hakkımızı nasıl savunacaksınız?' diye sormaz mı? Binali Ağabey, bir çok hizmetleri olan bir insandır, hizmetleriyle bu millete kendini ispat etmiştir. İstanbul üzerinden birtakım kavgalar oluşturulmaya çalışıyor. İstanbul üzerinden birtakım ideolojiler oluşturmaya çalışıyorlar.

Biz terör ve PKK ile mücadele ediyoruz, onlara hadlerini bildiriyoruz. Ekonomik, siyasi olarak bizi zayıflatmaya çalışanlara dağları dar ediyoruz. Kafalarını çıkardıkları anda hadlerini bildiriyoruz. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzur var. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir İstanbul inşa etmek için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Şimdi 23 Haziran'da her türlü dedikodu ve iftirayı üretenlere gereken cevabı vermenizi istiyoruz. Bu ülkeyi kim bölmeye ve parçalamaya çalışırsa, ne olacağımızı düşünmeden önüne kendimizi atarız ve bu ülkenin tek bir çakıl taşına helal getirtmeyiz."

Soylu, İstanbul Eflani Derneği'nce kendisine takdim edilen hemşehrilik beratından çok mutlu olduğunu ve hayatı boyunca gurur duyacağını söyledi.

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