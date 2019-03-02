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"Hatay'ı geliştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız"

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Doğru bir planlamayla Hatay'ı hem tanıtım hem turizm açısından geliştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Turizmde alması gereken paya kavuşması için gereken düzenlemeleri yapacağız"

"Hatay'ı geliştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız"

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Doğru bir planlamayla Hatay'ı hem tanıtım hem turizm açısından geliştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Turizmde alması gereken paya kavuşması için gereken düzenlemeleri yapacağız"

02 Mart 2019 Cumartesi 15:39
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HATAY (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Doğru bir planlamayla Hatay'ı hem tanıtım hem turizm açısından geliştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız." dedi.

Ersoy, Hatay Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Rahmi Doğan ile görüştü.

Görüşme sonrasında Bakan Ersoy, valilik binası içerisinde bulunan, Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in ve o dönem Mecliste yer alan kişilerin balmumu heykelleri ile kullandıkları eşyanın da yer aldığı Hatay Devlet Müzesi'ni gezdi.

Daha sonra Meclis Kültür Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Ersoy, AK Parti Hatay İl Teşkilatı'nda partililerle basına kapalı görüştü.

Hatay Arkeoloji Müzesi'ni de gezen Bakan Ersoy, burada yapımı devam eden müzenin ikinci etabında da incelemelerde bulunarak, Müze Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı'dan bilgi aldı.

Ersoy, Hitit kralı Suppiluliuma'nın heykelinin önünde eşi Pervin Ersoy ile özçekim yaptı.

- "Hatay’ı hak ettiği yere ulaştıracağız"

İncelemelerinin ardından müzede gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, Hatay'ın çok etkileyici bir şehir olduğunu belirtti.

Gaziantep'ten sonra Hatay'ın da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tescilli bir gastronomi kenti olduğunu anlatan Bakan Ersoy, "Tarihçesine baktığınızda miladın başladığı tarihten itibaren gastronomi burada önem kazanmaya başlamış, belki daha öncesinde de var ama milat, sıfır tarihinden itibaren gastronominin burada ön plana çıktığını görüyoruz. Açıkçası Hatay hem gastronomisi hem kültürü, tarihi, arkeolojisi açısından çok değerli bir şehir. Turizmle ilgili birçok değeri içinde kapsıyor, üstelik bunlara bir de denizi ekliyor. Biz açıkçası, ciddi bir şekilde, doğru bir planlamayla Hatay'ı hem tanıtım hem turizm açısından geliştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız." diye konuştu.

Ersoy, gastronomide çok iyi değerlere sahip olunmasının, çok lezzetli ürünler yapılıyor olmasının bir gastronomi kenti için tek başına yeterli görülmediğini vurgulayarak, "Çok güzel kıyılara sahip olmanız, deniz, kum, güneş turizmi açısından yeterli değil. Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla, İl Özel İdaremizle, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla çok detaylı bir çalışma kapsamında bu değerleri birleştirici bir planla turizme kazandırmamız gerekiyor." dedi.

Merkezi yönetimler olarak gösterilen çabaların tek başına yeterli olmadığına da değinen Ersoy, bu konuda belediyeciliğin önemine işaret etti.

Hatay'da belediyecilik açısından yapılması gereken çok önemli işlerin bulunduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Çok çalışılması gerekiyor. Belediye ile çok doğru, çok yoğun bir şekilde çalışmamız lazım. Hep beraber Hatay'a konsantre olmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Hatay’ın turizmden hak ettiği payı alması gerektiğini kaydeden Ersoy, “Bundan sonra ortak bir planlamayla hızlı bir şekilde Hatay’ı hak ettiği yere ulaştıracağız. Turizmde alması gereken paya kavuşması için gereken düzenlemeleri yapacağız.” diye konuştu.

Ersoy daha sonra, yapımı devam eden Müze Oteli'nde incelemelerde bulundu.

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- Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ErsoyHatayMüzeZiyaret
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