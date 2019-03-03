Gündüz inşaatta, akşam seçim çalışmalarında

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Büyük Birlik Partisi (BBP) Buldan Belediye Başkan Adayı Metin Erbölük, gündüz inşaatta çalışırken akşamları seçim çalışması yapıyor.

İlçede yaşamını sürdüren 51 yaşındaki inşaat ustası Erbölük, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin ilçe belediye başkan adayı oldu.

İnşaatta sabah saat 08.00’de işbaşı yapıp 17.00-17.30 gibi havanın durumuna göre paydos eden Erbölük, kalan zamanda arkadaşlarıyla esnafı ziyaret edip kendisine oy vermelerini istiyor.

Üzerindeki inşaat tulumuyla Buldan çarşısını gezen Erbölük, vatandaşlara projelerini anlatıyor.

- 60 lira yevmiyeyle seçim çalışması

Erbölük, AA muhabirine, adaylığını açıkladığında kimilerinin tepki gösterdiğini kimilerinin ise kendisine destek verdiğini söyledi.

Çalıştığı inşaatlarda günlük 60 lira yevmiye aldığını anlatan Erbölük, şöyle konuştu:

"Benim diğer adaylar gibi seçim bütçem yok. Allah'ın izniyle bu yola çıktık. 1 lira seçim bütçem de yok. Alın terimi vatandaşa hizmet edebilmek için harcıyorum. Yaptığım işten gurur duyuyorum. Utanacak bir şeyim yok. Bu işi severek yapıyorum. Duvar örüyorum, harç hazırlıyorum, inşaat molozlarını el arabasıyla atıp geliyorum. Burada yapılması gereken ne varsa yapan bir çalışanım."

- "Önceden 500 oy olur mu derken şimdi yarışa ortağım"

Erbölük, bu süreçte kendisinin cesaretinden dolayı vatandaşların, adaylığına olumlu baktığını belirterek "İlçemizde herkes beni tanır. Benim için 1 oy da bir, bin oyda bir. Önceden 500 oy olur mu diye düşünürken, halkımızın ilgisini görünce şu an yarışa ortak olduğumu düşünüyorum. Gelirlerimiz ve hayırseverlerin katkılarıyla 3 üst geçit, elektrik santrali kurmak istiyoruz. Elde ettiğimiz gelirlerle yine projeler üretmek istiyoruz. Allah'ın izniyle bu işi başaracağım. 31 Mart akşamı seçimi kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.







