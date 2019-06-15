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'Gri kategorideki bir teröristi 3 teröristle beraber aldık'

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da 1'i Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 4 DHKP/C'li teröristin yakalandığını belirterek, "Hangi terör örgütü olursa enselerindeyiz." dedi.

'Gri kategorideki bir teröristi 3 teröristle beraber aldık'

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da 1'i Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 4 DHKP/C'li teröristin yakalandığını belirterek, "Hangi terör örgütü olursa enselerindeyiz." dedi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 01:20
'Gri kategorideki bir teröristi 3 teröristle beraber aldık'
İstanbul

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir çay ocağını ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Soylu, kendisine ikram edilen çayı içti. 

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Doğu ve Güneydoğu'da huzuru sağladıklarını ifade etti.

Çocukların artık dağa çıkmadığını dile getiren Soylu, 2014 yılında 5 bin 556 kişinin terörist olmak için dağa çıktığını, bu sayının 2019 yılında ciddi oranda düştüğünü söyledi.

Bu yılın ilk 6 ayında 43 kişinin dağa çıktığını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"100 günde 101 tane teröristi aileleri vasıtasıyla ikna edip adalete teslim ettik, etkisiz hale getirmek değil. 111 teröristi de çok kısa zaman dilimi içerisinde yaz ve bahar operasyonları başladığı andan itibaren, ölü olarak ele geçirdik. Ne yaptığımızı biliyoruz. 450 teröristi yılbaşından itibaren, etkisiz hale getirdik. Bizim dağlarımızda 1990'lı yılların sonunda 12-15 bin terörist vardı, bugün 600 tane kaldı. Bu kadar açık ve net."

İstanbul'da bugün terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon yapıldığı bilgisini veren Soylu, "Bugün yine DHKP/C'nin bir yerini bastık. Gri kategorideki bir teröristi, 3 teröristle beraber arkadaşlarımız aldılar. Şu net söyleyeyim. Nerede olursa olsun, hangi terör örgütü olursa enselerindeyiz. DEAŞ, FETÖ, PKK, DHKP/C..." dedi.

Soylu'dan Fatih Portakal'a çağrı

Bakan Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne yönelik sözlerine tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "it" dediğini söyleyen Soylu, "Polislerimize de orada hakaret etti. 25 polisimiz ve orada çalışanların tamamı, bunlara şahit bir şekilde oradaki ifadelerinde ortaya koydular." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun konuyu inkar ettiğini savunan Soylu, görüntüleri yayınlamayan Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'a, "Başkasına ver, başka biri yayınlasın. Yayınlamak isteyen çok olabilir yani veya sosyal medya denilen bir şey var, oradan yayınlayın." çağrısı yaptı.

Soylu, İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde verilerin kopyalanması talimatına ilişkin de şunları söyledi:

"Biz bunun şu anda sıkıntısını çekiyoruz. Nereden çekiyoruz? Amerika'da Halk Bank davasında çekiyoruz. FETÖ'cüler burada kopyaladılar, tahrif ettiler, değiştirdiler, Amerika'ya getirdiler. Amerika o değiştirdikleri verilerle birlikte şu anda bizi yargılıyor. Hem Halk Bank'ı yargılıyor, hem Halk Bankası'nın genel müdür yardımcısını orada hapiste tutuyor. Biz bunun bedelini bir kere ödemişiz, ödüyoruz da. Belki de daha da ödeyeceğiz, nelerin olacağını da bilmiyoruz ama bütün bunlarla ilgili ilk yapacağınız iş bu mu olmalı ya?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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