Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Ülkemizin çıtasını daha yukarılara taşıyacağız

Gillette Milliyet sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şehitkamil ilçesindeki Mehmet Akif Ortaokulu'nda düzenlenen "Gaziantep Gillette Bağış Etkinliği", Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun da katılımıyla yapıldı.

Bakan Kasapoğlu konuşmasında, daha önce yaptığı ziyaretler sırasında kentte inşa edilecek spor tesisleri için 150 milyon liralık protokol imzaladıklarını hatırlattı.

Gaziantep'teki bağış etkinliğine emeği geçenlere teşekkür eden Kasapoğlu, "Erdoğan Demirören Bey'i geçen yıl ahirete yolcu ettik. Kendisini rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hayırsever bir iş adamı olarak bu geleneği bugün çocukları ve Yıldırım Demirören devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, sporun önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak gençlerimizin ve öğrencilerimizin spora erişimini kolaylaştırmak amacıyla pek çok tesisi hizmetinize sunuyoruz. Ülkemiz son 10 yılda sporda çok önemli aşamalar kaydetti. Ülkemizdeki tesisler mükemmel durumda. Bu vesileyle şunu da sizlere tekrar duyurmuş olayım. Üç ay kadar önce Gaziantep'te çok güzel bir protokol imzaladık. Bir yıl içinde tamamlanacak olan 150 milyon lira değerindeki spor tesislerimizin imza törenini yaptık. Spor bizim için iyileştirici yönü bilinen bir konu. O yüzden hepimizin her gün spor yapması lazım. Biz de bu imkanları sizlere sunmak için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Gaziantep bizim için önemli. Gaziantep, bölgenin spor başkenti olacak. O yüzden inşallah bugün vereceğimiz malzemeleri, yapacağımız tesisleri sizler her zaman kullanacaksınız. İnternette vakit geçirmek yerine spor yapacaksınız."

"Sizler için her türlü imkanı seferber etmeye hazırız"

Gelecekte Gaziantep'ten madalya sahibi şampiyon sporcular çıkacağını ifade eden Kasapoğlu, kendisinden önce söz alan Yıldırım Demirören'in, "35 bin öğrenciye desteği 100 bine çıkaralım." önerisini hatırlattı.

Kasapoğlu, "Yıldırım Demirören, '100 bin' dedi ama ben bu sayıyı 150 bine çıkarıyorum. Yeter ki uyuşturucuya ve tüm kötülüklere karşı sporu önemli bir araç olarak kullanalım ve değerlendirelim. Sizler bizim ülkemizin geleceğisiniz. Sizler için her türlü imkanı seferber etmeye hazırız. Her türlü engele rağmen ülkemizin çıtasını daha yukarılara taşıyacağız. Hem sporda hem diğer alanlarda çok daha güçlü bir Türkiye'yi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 'Dünya 5’ten büyüktür' diyerek, tüm dünyaya ilan edeceğiz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Demirören: Ülkemiz için bunu yapalım

Etkinlikte yer alan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, aile olarak her zaman eğitime destek verdiklerini aktardı.

Destek verilecek öğrenci sayısının 35 binden 100 bine çıkarılmasını öneren Demirören, şöyle devam etti:

"Milliyet gazetesi, Gillete, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızla başlattığımız, Güney Doğu'da 35 bin öğrenciyi giydirme projesi bugün ilk meyvelerini veriyor. Biz Demirören ailesi olarak bugüne kadar 35 ilkokul ve ortaokul yaptırdık. 50 bine yakın engelli sandalyesi dağıttık. Bunları yapmaktan şeref duyuyoruz. Sizlerden bir ricam var, bu 35 bin rakamı çok az. Gelin hep beraber bunu 100 bine çıkaralım. Çünkü spor, gençlik için çok önemli. Ülkemiz için bunu yapalım. Dünyada dostluk ve barış, sporla geliyor. Sayın Bakanımız da bununla ilgili çok güzel projeler yapıyor. İnşallah bunu arttıracağız."

Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da 65 yıldır düzenlenen "Milliyet Spor Ödülleri" çatısı altında bu yıl farklı bir projenin altına imza attıklarını söyledi.

Bu yıl ihtiyacı olan okullara bağış yapma kararı aldıklarını dile getiren Turnaoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkısıyla bu yardımı arttırdık. İhtiyaç sahibi 35 bin çocuğa spor malzemesi sağlayabiliyoruz. Onlar yarının hem güzel hem de başarılı sporcuları olabilsin. Biz sporun iyileştirdiğine inanıyoruz. Spor ile aktif olarak ilgilenenlerin daha sağlıklı, daha kendine güvenen bireyler olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ise projede yer almaktan gurur duyduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol mensuplar, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere hediyelerini verdi.

"Çıtayı çok daha yukarılara taşıyacağız"

Bakan Kasapoğlu, beraberindeki Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Kasapoğlu, ziyaretteki konuşmasında, Gaziantep'te olmanın her zaman kendisine mutluluk ve enerji verdiğini söyledi.

Fatma Şahin'i yeniden başkanlığa seçilmesinden dolayı kutlayan Kasapoğlu, başarılarla dolu geçen bir dönemin ardından halkın tekrar görev vermesiyle, Gaziantep'te daha iyi işlerin ortaya konacağına inandığını kaydetti.

Kasapoğlu, Gaziantep için bakanlık olarak her zaman göreve hazır olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz aylarda çok önemli bir proje paketini Gaziantep için imzaladık. Bu kapsamda yaklaşık 150 milyon liralık sportif yatırımı Gaziantep için hayata geçirdik. Bugün o yatırım kararlarının bir kısmının ihale edildiğini görüyorum. En kısa sürede bunların temelini atmaya da geleceğiz. Biz Gaziantep'in yabancısı değiliz. Yıl sonuna kadar bu tesisleri, Gaziantep'in gençlerinin ve kadınlarının hizmetine sunacağız. Gaziantep, bölgenin sporda marka şehri olacak. Sportif kalkınmanın sembollerinden biri olacağız. Çünkü Gaziantep, gençlik potansiyeli açısından çok önemli hazineye sahip. Biz de gençliğimizin değerini ortaya çıkarmak, gençlerimizi geleceğe daha donanımlı hazırlamak ve buradan şampiyonlar çıkarmak adına çalışmalara devam edeceğiz. Çıtayı çok daha yukarılara taşıyacağız."

"Gençlerimize her türlü imkanı sunmak istiyoruz"

Bugüne kadar hayata geçirilen projeleri daha farklı boyutlara taşımak istediklerini dile getiren Kasapoğlu, "Amacımız her gencin geleceğe daha güçlü hazırlanması. Bunun için de gençlerimize her türlü imkanı sunmak istiyoruz. Biz Gaziantep'teki avantajı sinerjiye dönüştürmek istiyoruz. Gaziantep'te hayata geçireceğimiz tesisleri, uluslararası organizasyonlarla doldurmayı hedefliyoruz. Olimpik noktada çalışmalar gerçekleştireceğiz. Çok kısa sürede Gaziantep'ten sportif başarının dalga dalga yükseleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise spor kenti olma noktasında önemli çalışmaların hayata geçirildiğini, bu anlamda Bakan Kasapoğlu'nun da önemli destekleri olduğunu aktardı.

Spor altyapısının güçlendirilmesi için son 6 ayda büyük bir ivme yakalandığını, bugün itibarıyla 10 spor salonu ve 15 yüzme havuzunun ihalesini yaptıklarını aktaran Şahin, seçim kampanyalarında gençlik ve spor üzerine odaklandıklarını, halkın da bunları takdir ederek önemli bir oy oranıyla kendilerine yetki verdiğini vurguladı.