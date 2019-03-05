ESKİŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hükümetimiz Eskişehir'in ekonomisiyle, kültürüyle, tarihiyle ileriye gitmesini isterken, maalesef karşımızda Eskişehir'i yerinde saydıran, Eskişehir'i geriye götüren bir belediyecilik anlayışı var. Bizim mutlaka bu belediyecilik anlayışını yenmemiz, onun üstesinden gelmemiz lazım." dedi.

Mahmudiye ilçesindeki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Atçılık Meslek Yüksekokulu Atlı Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Varank, Cumhur İttifakı'nın Mahmudiye Belediye Başkan adayı Mustafa Arslan'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışında değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık olarak Ar-Ge'ye çok önem verdiklerini, belirten Varank, Türkiye'de katma değer üretiminin artmasını istediklerini vurguladı.

Varank, Mahmudiye ilçesi için atçılığın çok önemli olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"ESOGÜ Atçılık Meslek Yüksekokulunun ilçedeki faaliyetlerini izledik. Türk Dünyası Vakfı tarafından ilçeye ESOGÜ Atlı Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi de kurulmuş. Bu merkez özellikle engelli çocuklarımızın tedavisinde fark yaratan yeni bir uygulama. Türkiye'nin her yerinden gelen çocuklarımız, gençlerimiz, kardeşlerimiz burada şifa bulacaklar, tedavi görecekler. Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla ESOGÜ Atlı Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gerekli katkıyı sağlayacağız ve hemen yanı başında bir butik otel, bir konaklama tesisini gerçekleştireceğiz. Mahmudiye'yi dünyanın her yerinden gelen misafirler için bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Burayı bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Bir müteşebbis heyet vasıtasıyla başvurulması halinde burada bir organize sanayi bölgesi kurulması için elimizden gelen desteği vereceğiz."

İlçenin son 5 yılda zaman kaybettiğini anlatan Varank, belediyecilik anlamında Mahmudiye'nin ihtiyaçlarını karşılamaları ve halkına hak ettiği hizmetleri vermeleri gerektiğini dile getirdi.

Bunun yolunun 31 Mart'ta doğru tercih yapılmasından geçtiğini kaydeden Varank, "Sizlerin doğru tercih yapacağına yürekten inanıyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Arslan'ın projeleri benim de projelerim. Kendisine her türlü desteği vererek Mahmudiye'yi hizmet belediyeciliğiyle tanıştıracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Eskişehir'in ileri gitmediğini ve yerinde saydığına belirterek, belediyecilik anlamında Eskişehir'e yapılan hiçbir hizmetin bulunmadığını söyledi.

Hükümetin Eskişehir'e elinden gelen desteği verdiğini vurgulayan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hükümetimiz Eskişehir'in ekonomisiyle, kültürüyle, tarihiyle ileriye gitmesini isterken, maalesef karşımızda Eskişehir'i yerinde saydıran, Eskişehir'i geriye götüren bir belediyecilik anlayışı var. Bizim mutlaka bu belediyecilik anlayışını yenmemiz, onun üstesinden gelmemiz lazım. Biz Eskişehir için elimizden gelini yaparken, bizimle uyumlu bir belediye görmek istiyoruz. Bu uyumu yakalarsak, biz Eskişehir'i hak ettiği konuma getirebiliriz. Sizlerin 31 Mart'ta doğru tercihi yaparak Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Sakallı'yı seçeceğinize gönülden inanıyorum."

- "Böyle bir belediyecilik anlayışı olmaz"

Mustafa Arslan'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Varank, daha sonra Cumhur İttifakı'nın Beylikova Belediye Başkan adayı Özkan Alp'in seçim koordinasyon merkezinin açılışında da vatandaşlara hitap etti.

Varank, Beylikova'nın, hükümetin ve İlçe Belediye Başkanı Özkan Alp'in hizmetleriyle göç veren bir ilçeden göç alan konuma geldiğini ifade etti.

Büyükşehir Yasası'nı ilçelerin de merkezlerle aynı hizmeti alması, büyükşehirdeki imkanlara ilçelerin de kavuşması için çıkardıklarını anlatan Varank, şöyle konuştu:

"Eskişehir'deki büyükşehir belediyecilik anlayışı ilçelerimizi iten bir anlayışa sahip. Büyükşehir Belediyesinin Beylikova'ya bir hizmeti oldu mu? Bu ilçeye doğru düzgün hiçbir hizmeti olmadı. Bizim önümüzdeki seçimlerde sadece Beylikova'da değil, büyükşehirde de hizmet gönüllüsü, hizmet sevdalısı adayımıza destek vermemiz, oy vermemiz gerekiyor. Hükümet olarak bölgenin cazibe merkezi olmasını istiyoruz. Hem ilçe hem de büyükşehir belediyesinde hem de hükümet olarak tam bir uyum içinde çalışmamız, şehrimize hizmet etmemiz gerekiyor. Eskişehir'de güzel ve modern, halkımıza hizmet edecek Şehir Hastanesi yaptık. Arkadaşlarım şunu anlattı; Büyükşehir Belediye Başkanı, bu hastanenin bir kilometrelik bağlantı yolunu bile yapmayı reddetmiş. Böyle bir belediyecilik anlayışı olmaz. Bu zihniyeti inşallah 31 Mart'ta sandıklara gömmeye var mısınız?

Bu seçimler sadece bir belediye seçimi değildir, sadece şehirlerimizin kaderine karar verecek bir seçim değildir, bu seçim aynı zamanda bizim beka mücadelemizde önemli bir virajdır. Dünyanın içinden geçtiği konjonktürü görüyorsunuz. Etrafımızdaki ateş çemberini görüyorsunuz. Ülkelerin birbiriyle yaptıkları ticaret savaşlarını görüyorsunuz. Bizim bu konjonktürde sapasağlam durmamız için, Sayın Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vermemiz için bu seçimde sandıklara, sadece bir belediye seçimi olarak değil Türkiye'nin bekasını düşünerek, Türkiye'nin beka mücadelesine vereceğimiz desteği düşünerek gitmemiz gerekiyor."

Açılışlara AK Parti Eskişehir milletvekillerin Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı ve partililer katıldı.