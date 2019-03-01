Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103267
ALTIN
223.284
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0841
EURO
6.1210
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

"Elini tutmadığınız kimse, sizin değildir"

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Seçmene ulaşacaksınız, kapı kapı zil çalacaksınız. Elini tutmadığınız kimse, sizin değildir"

"Elini tutmadığınız kimse, sizin değildir"

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Seçmene ulaşacaksınız, kapı kapı zil çalacaksınız. Elini tutmadığınız kimse, sizin değildir"

01 Mart 2019 Cuma 21:13
3 Okunma

BALIKESİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Seçmene ulaşacaksınız, kapı kapı zil çalacaksınız. Elini tutmadığınız kimse, sizin değildir." dedi.

"Balkonuk Center"da gerçekleştirilen, Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok'un projeleri ile bazı adayların tanıtıldığı toplantıya katılan Akşener, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kentteki tüm ilçeleri kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'de yalana, talana, hırsızlığa, israfa ve kayırmaya "hayır" diyen bir irade olduğunu belirten Akşener, "Martın sonu bahardır. Hep beraber iyi olacağız. Bu birlikteliği ortadan kaldırmak için her türlü hakaret, iftira, fitne ile karşı karşıya kalacaksınız ve kalıyorsunuz. Asla cevap vermeyeceksiniz." diye konuştu.

Belediye başkanlarının sadece projelerini yarıştırmaları gerektiğini vurgulayan Akşener, "Seçmene ulaşacaksınız, kapı kapı zil çalacaksınız. Elini tutmadığınız kimse, sizin değildir. Ben bugün Balıkesir'de esnaf eli sıktım. Esnaf kan ağlıyor." ifadesini kullandı.

Başarıya odaklanılmasının gereğine işaret eden Akşener, şunları kaydetti:

"Başarının yerini hiçbir mazeret tutmaz. Demeye getirdiğim şu, o kulak çekilecek. İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Antalya gidecek. O geceki balkon konuşmasında, 'Ey aziz milletim, verdiğiniz mesajı aldım. Gereğini yapacağım' diyecek ve o andan itibaren aziz Türk milletinin her bir ferdi velinimet olacak ama oylar giderse. Gitmezse 'Herkes halinden memnun' diyecek. Dolayısıyla ertesi gün zam yağmuru olacak. Kulak çekilirse emeklilikte yaşa takılanlar hallolur, 3600 ek gösterge olur. Kulak çekilir, kızartılırsa emekliye zam, esnafa teşvik gelir."

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ok ise Balıkesir ve ilçeleri için hazırladığı projelerini anlattı.

Programın sonunda, 20 ilçenin belediye başkan ve meclis üyesi adayları tanıtıldı.

Anahtar Kelimeler:
Balıkesirİsmail Okİyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kahramanmaraş halkının Cumhurbaşkanımıza büyük bir sevgisi var"
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
"Temsilde adalet TBMM'de şu anda en üst noktada"
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim