İstanbul

Maltepe ilçe seçim kurulu görevlilerince oy sayımının ardından hazırlanan birleştirme tutanaklarının İl Seçim Kurulu'na sunulmasının ardından CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı kesinleşti.

Ekrem İmamoğlu da İstanbul İl Seçim Kurulu görevlilerince hazırlanan mazbatayı almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Eşi Dilek İmamoğlu'nun da eşlik ettiği İmamoğlu'nu adliyenin C kapısı önünde partililerce coşkuyla karşılandı.

Partilileri selamlayan İmamoğlu, mazbatasını almak üzere il Seçim Kurulu'nun bulunduğu kata çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. Şimdi hep birlikte Saraçhane'ye gidiyoruz, onu makamına yerleştiriyoruz. Biz önden gidiyoruz, onu orada karşılayacağız." dedi.

Devir teslim hazırlıkları başladı

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı aldıktan sonra geleceğinin belirtilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinde hareketlilik yaşandı.

Bina çevresine güvenlik önlemleri artırılırken, içeride ise devri teslim hazırlık yapılıyor.



CHP'nin hem eski hem de yeni meclis üyeleri Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için binaya geldi.



CHP'nin eski İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever yapılan hazırlık çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.



Eski ve yeni meclis üyelerinin İmamoğlu'nu karşılayacaklarını söyleyen Gülsever, "Mevlüt Uysal ile görüşüldü. Ekrem İmamoğlu'nun gelişine denk gelen saatte burada olacak. İmamoğlu burada önce eski ve yeni CHP’li meclis üyelerine teşekkür konuşması yapacak. Daha sonra Uysal'ı makamında ziyaret edecek ve devir teslim gerçekleştirilecek." dedi.