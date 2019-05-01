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Dışişlerinden ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu raporuna ilişkin "FETÖ mensuplarını dini baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar olarak nitelendirmesi raporun ne denli gerçeklikten kopuk olduğunu ortaya koymaktadır." dedi.

Dışişlerinden ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu raporuna ilişkin "FETÖ mensuplarını dini baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar olarak nitelendirmesi raporun ne denli gerçeklikten kopuk olduğunu ortaya koymaktadır." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:11
Dışişlerinden ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2019 yılı raporunun Türkiye bölümünde yer alan ifadelere ilişkin, "FETÖ mensuplarını dini baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar olarak nitelendirmesi, daha en baştan bu raporun ne denli tarafgir, gerçeklikten kopuk olduğunu ve hangi şer odaklarının etkisiyle kaleme alındığını açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2019 Yılı raporunun Türkiye'ye ilişkin bölümü hakkında Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt veren Aksoy, söz konusu raporun dini özgürlükler konusunda ABD yönetimine tavsiyelerde bulunmak amacıyla anılan Komisyonca her yıl yayımlandığı hatırlatılan açıklamada, raporun Türkiye bölümünün incelendiği kaydetti.

Aksoy, "FETÖ mensuplarını dini baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar olarak nitelendirmesi, daha en baştan bu raporun ne denli tarafgir, gerçeklikten kopuk olduğunu ve hangi şer odaklarının etkisiyle kaleme alındığını açıkça ortaya koymaktadır. Terör örgütü niteliği onlarca mahkeme kararıyla saptanmışken, FETÖ'nün 'Türk hükümeti tarafından hükümeti devirmekle suçlanan Gülen ve müritleri' olarak tanımlanması teröre bilerek göz yummak anlamına gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu. 

Azınlık cemaatlerinin temsilcileri tarafından geçen yıl yayımlanan, Türkiye'de farklı inanç gruplarının baskı altında olmaksızın yaşadıklarını beyan eden ortak bildirinin Türkiye'de dini özgürlük ortamının en güzel kanıtı olduğuna işaret eden Aksoy, "Rum Ortodoksları Patriği, Türkiye Ermenileri Patrik Vekili ve Türkiye Hahambaşı'nın yanı sıra Süryani, Keldani, Protestan temsilcilerinin imzası bulunan söz konusu bildirinin devletimizce koordine edildiğine dair raporda yer alan mesnetsiz iddialar raporun siyasi saiklerle yazıldığını ispatlar niteliktedir." ifadelerine yer verdi.

Aksoy şunları kaydetti:

"Temsilciler Meclisi'ne Müslüman bir temsilci seçilmesini içine sindiremeyen, İslamofobiyle mücadelede yeterli iradeyi sergileyemeyen ve kendi dini azınlıklarına yönelik saldırıları engellemekte aciz kalan ABD Yönetimi ve Kongresi'nin Türkiye'yi eleştirmesi ise tutarsızlık göstergesidir. Terör örgütlerinin dini özgürlüklere olan tehdidinin had safhaya ulaştığı bu zor dönemde Türkiye, farklı din ve inançların barış içinde yaşadığı toplumsal yapısıyla dünyaya örnek teşkil etmektedir."

Anahtar Kelimeler:
DışişleriBakanlığı
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