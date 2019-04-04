Dışişleri Bakanlığından ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasında dün gerçekleşen görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt ver

Aksoy, şunları kaydetti:

"Görüşmeye ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir. Daha önce yapılan görüşmelerde de benzer sorunlarla karşılaşılmış olup, bu gibi açıklamaların daha özenli olarak yapılması ve özellikle görüşmede yer almayan hususlara yer verilmemesi, aramızdaki müttefiklik ilişkilerinin doğal bir gereğidir."