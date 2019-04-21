Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sri Lanka'da masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını lanetledi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum." ifadesini kullandı.

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Oktay: Masum insanları katleden kanlı elleri lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörün dini, dili, milleti olmaz. Dünyanın neresinde olursa olsun, masum insanları katleden kanlı elleri lanetliyorum. Sri Lanka'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.