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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya'yla vizeleri kaldırmak için adımları attık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'yla da vizeleri kaldırmak için adımları attık, bir yerden başladık. Yakın zaman içinde de tamamen kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya'yla vizeleri kaldırmak için adımları attık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'yla da vizeleri kaldırmak için adımları attık, bir yerden başladık. Yakın zaman içinde de tamamen kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

Emre Köse
Emre Köse
01 Mart 2019 Cuma 12:33
6 Okunma
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya'yla vizeleri kaldırmak için adımları attık
Eskişehir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'yla da vizeleri kaldırmak için adımları attık, bir yerden başladık. Yakın zaman içinde de tamamen kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

"Bugün gerçekten en büyük hedefimiz ve çalışmalarımız, dünyanın her yeriyle ticaretimizi artırmak yönündedir. Türk ürünlerinin girmediği bir ülke bile kalmadı. Bu çok önemli. Bu, girişimci iş dünyamızın başarısıdır." diyen Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu konusunda müzakereleri tekrar başlatmak için görüşmelerimizi yoğunlaştırdık." şeklinde konuştu.

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Mevlüt Çavuşoğlu
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mani 2019-03-01 12:36:37

Milletin ağzında ‘İMANIMIZIN 6 şartı, 6 ok’umuzdur, Cenab-ı Hak Partisi adayı, Ecdadından İMANLI,
Ekrem İMAMOĞLU’muzdur.’ diye MANİ’ler dolaşıyor. Güzelde bulmuşlar hani…

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