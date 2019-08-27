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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail'de yine kirli bir oyun oynanıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İsrail'de seçim zamanı yine kirli bir oyun oynanıyor. İşgal altındaki Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail'de yine kirli bir oyun oynanıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İsrail'de seçim zamanı yine kirli bir oyun oynanıyor. İşgal altındaki Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

27 Ağustos 2019 Salı 10:14
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail'de yine kirli bir oyun oynanıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi "yine kirli bir oyun oynandığını" belirtti.

Çavuşoğlu, paylaşımında, "İsrail'de seçim zamanı yine kirli bir oyun oynanıyor. İşgal altındaki Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu@MevlutCavusoglu

İsrail’de seçim zamanı yine kirli bir oyun oynanıyor. İşgal altındaki ’in başkenti Doğu Kudüs’te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

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Her seçim öncesi Türkiye hedefte

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü faaliyetlerin durdurulması için önlem paketi hazırlanması emrini verdiğini açıklamıştı.

Katz'ın, bu açıklamasının, İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken seçimler öncesinde gelmesi dikkati çekmişti.

İsrail'de, seçim dönemlerinde aşırı sağcı politikacılar, genellikle Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlilere yönelik insani yardım ve kalkınma projeleriyle sosyal ve kültürel faaliyetler yürütüyor.

Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal eden İsrail'in, kentte yaşayan Filistinlilere yönelik bu faaliyetlerden rahatsız olduğu biliniyor.

İsrail basınında sık sık Türkiye'nin Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini hedef alan çarpıtma haberler çıkması da dikkati çekiyor.

Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluİsrailKirliOyun
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