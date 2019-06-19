Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94219
ALTIN
252.137
DOLAR
5.8343
STERLİN
7.3355
EURO
6.5347
Askerlik süresini 6 aya indiren teklif TBMM'de kabul edildi
Askerlik süresini 6 aya indiren...
Yıldırım: İmamoğlu ile Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi bir araya gelmesi gayriahlaki
Yıldırım: İmamoğlu ile Küçükkaya'nın ortak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin hayatını kaybetmesini seyreden insanlığı kınıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin hayatını kaybetmesini...
Mursi savunmalarında neleri haykırdı?
Mursi savunmalarında neleri haykırdı?
55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
55 ilaç daha geri ödeme...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran'a gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında İsfahan şehrinde temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran'a gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında İsfahan şehrinde temaslarda bulunacak.

19 Haziran 2019 Çarşamba 01:03
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran'a gidecek
Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Haziran tarihlerinde çalışma ziyareti kapsamında İran'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde İran'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in davetine icabetle İsfahan'a bir çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtilen açıklamada, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti İBB Başkan Adayı Yıldırım: İstanbul'da trafik sorununu çözmek için yeni yollar zorunlu
AK Parti İBB Başkan Adayı Yıldırım: İstanbul'da trafik sorununu çözmek için yeni yollar zorunlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakkını kimseye yedirmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakkını kimseye yedirmeyiz
Askerlik süresini 6 aya indiren teklif TBMM'de kabul edildi
Askerlik süresini 6 aya indiren teklif TBMM'de kabul edildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim