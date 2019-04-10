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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: F-35 olmazsa ihtiyacım olan uçağı başka yerden almak durumundayım

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, F-35 alımı tartışmalarına ilişkin, "F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: F-35 olmazsa ihtiyacım olan uçağı başka yerden almak durumundayım

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, F-35 alımı tartışmalarına ilişkin, "F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Nisan 2019 Çarşamba 11:17
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: F-35 olmazsa ihtiyacım olan uçağı başka yerden almak durumundayım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, "NATO ülkelerinin bazılarında S-300'ler var. Herhangi bir hava savunma sistemine sahip olmak NATO üyeliğiyle çelişmez." dedi.

"İkinci S-400'ü de alabiliriz"

Konuya ilişkin ABD'nin tutumunu değerlendiren Çavuşoğlu, "ABD Patriot satmak istemezse yarın biz ikinci S-400'ü de alabiliriz, başka bir hava savunma sistemi de alabiliriz." diye konuştu.

F-35 alımı

Çavuşoğlu, F-35 alımı tartışmalarına ilişkin, "F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
F-35
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