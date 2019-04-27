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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Hindistan temasları

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vijay Gokhale ile görüştü, Hindistan'ın önemli düşünce kuruluşlarından ORF'de konferans verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Hindistan temasları

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vijay Gokhale ile görüştü, Hindistan'ın önemli düşünce kuruluşlarından ORF'de konferans verdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
27 Nisan 2019 Cumartesi 08:10
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Hindistan temasları

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vijay Gokhale ile görüştü, Hindistan'ın önemli düşünce kuruluşlarından ORF'de konferans verdi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'ın Hindistan ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, Kalın'ın dün başkent Yeni Delhi'de Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Hindistan arasındaki köklü ilişkilerin tüm boyutları ele alınırken, özellikle iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına yönelik atılacak adımlar konuşuldu.

İki ülke arasında yapılan üst düzey ziyaretlerin ekonomik ilişkilere yaptığı katkı vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de Hindistan'a yaptığı ziyaretin izleyen iki yıldan daha kısa bir zamanda ikili ticaret hacminin 6,4 milyar dolardan 8,7 milyar dolara ulaştığının altı çizildi. Bu vesileyle halen seçimlerin devam ettiği Hindistan'ın müstakbel başbakanının Türkiye'yi ziyareti konuşuldu.

Görüşmede ayrıca, bölgesel ve küresel konularda iki ülkenin yakın iş birliğinin önemine değinildi.

Yeni Zelanda ve Sri i Lanka'daki terör saldırılarının da gündeme geldiği görüşmede hiçbir kutsal tanımayan tüm terör unsurlarına karşı ortak duruş sergilenmesi gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin FETÖ'yle mücadele konusundaki hassasiyeti de Hint muhataplara hatırlatıldı.

İbrahim Kalın ve Ajit Doval, görüşmede iki ülke arasında teknoloji alanında da iş birliği imkanlarını ele aldı. İki muhatap ilişkilerin gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için toplumsal ilişkilerin de yoğunlaşması gerektiği konusunda mutabık kaldı. Başta kültür ve turizm olmak üzere ilişkilerin sivil toplum ve akademi gibi birçok alana yayılması gerektiği vurgulandı.

İbrahim Kalın, bugün ise Hindistan'ın en önemli düşünce kuruluşlarından ORF'de bir konferans verdi. Yoğun katılımın gerçekleştiği konferansta Kalın değişmekte olan dünya düzeni sürecinde Türkiye-Hindistan ilişkilerinin önemini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Hindistan programının son bölümünde Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vijay Gokhale ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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Kalın
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