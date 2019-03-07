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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye S-400 ile ilgili kendi çıkarları neyse onun gereğini yapıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya'dan S-400 alımı ile ilgili, "Türkiye S-400 ile ilgili kendi çıkarları neyse onun gereğini yapıyor, kendi kararını veriyor, kendi seçimini yapıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye S-400 ile ilgili kendi çıkarları neyse onun gereğini yapıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya'dan S-400 alımı ile ilgili, "Türkiye S-400 ile ilgili kendi çıkarları neyse onun gereğini yapıyor, kendi kararını veriyor, kendi seçimini yapıyor." dedi.

Emre Köse
Emre Köse
07 Mart 2019 Perşembe 12:30
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye S-400 ile ilgili kendi çıkarları neyse onun gereğini yapıyor
Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, CHP-İYİ Parti ittifakı ile ilgili olarak, "Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde 'HDP de buradadır' diyebileceğimiz, o cesareti gösterecek bir ittifak görmüyoruz karşımızda, ama ittifak bu." dedi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasında şunları kaydetti:

"Siz dolaylı olarak getirip de bunu (HDP) bir ittifakın parçasına dönüştürdüğünüzde tabii ki milletin karşısına da çıkıp 'bu ittifakın parçası da şudur' diyemezsiniz. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Doğuya gidiyorsunuz bir tanesi çıkarmıyor, öbürüne gidiyorsunuz diğeri çıkarmıyor. Bu, milletle alay etmektir. Milletimiz kendisiyle alay edilmesine asla müsaade etmez. Bunun bedelini çok ağır ödetir. 31 Mart'ta da bunu göreceğiz zaten." 

Fırat'ın doğusuna operasyon

Fırat'ın doğusuna operasyona dair Oktay, "Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız."  ifadelerini kullandı.

Oktay, "Türkiye'ye karşı güvenlik tehdidi oluşturabilecek hiçbir faaliyete biz müsaade etmeyiz. Böyle bir şey olursa bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz, bunu yapacağız. Münbiç'te de yapacağız." şeklinde konuştu.

"Biz ne gerekirse yapacağız, burada teröristlerin varlığına ve Türkiye'ye tehdit oluşturmasına asla müsaade etmeyeceğiz." diyen, Oktay, Münbiç'le ilgili de "Diplomatik boyutuyla bunu masada konuşuruz, değilse sahada bunun gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, "ABD'nin ücretsiz şekilde gönderdiği 23 bin tır ağır silah nereye gidiyor? Türkiye'ye tehdit olmayacak mı bu silahlar?" dedi.

S-400 konusu

Oktay, Rusya'dan S-400 alımı ile ilgili, "Türkiye S-400 ile ilgili kendi çıkarları neyse onun gereğini yapıyor, kendi kararını veriyor, kendi seçimini yapıyor." diyerek, "Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür." şeklinde konuştu.

"Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak, gereğini yaparız. Türkiye'nin inatlaşma vesaire gibi bir tutumu da yok." ifadelerini kullanan Oktay, Türkiye'deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400'ün uzaktan yakından bir alakası olmadığını söyledi.

e-devlet'te yeni hizmetler 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iki ay içerisinde tüm illerde e-devlet üzerinden elektrik, doğalgaz, su aboneliği ve fesih işlemlerinin yapılabileceğini bildirdi.

"İl karneleri dediğimiz olay, ilin performansının, dolayısıyla bizim performansımızın ortaya çıkarılmasıdır." diyen Oktay, 136 göstergeyle bunu çok somut şekilde ölçtüklerini söyledi. 

Oktay, "Artırılmış sanal gerçekliklerin günümüz hayatında kullanılabileceği teknolojilerin üretilmesiyle alakalı bir yapıyı da şimdiden adım adım hazırlıyoruz. Bu konuda Türkiye'yi çok yakın bir gelecek bekliyor." ifadelerini kullandı.

"Dış ticaret açığı sürekli aşağı yönde"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ocak-şubat aylarına baktığımızda, dış ticaret açığının sürekli aşağı yönde olduğunu ekonomik göstergelerde görüyoruz. Hedeflerimize çok daha güçlü şekilde erişeceğiz inşallah. Bu, 31 Mart'tan sonra Türkiye'yi çok çok daha güzel günlerin beklediğinin göstergesi. İnşallah bunu hep birlikte göreceğiz." şeklinde konuştu.

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S-400Oktay
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