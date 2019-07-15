Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '15 Temmuz' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu.

15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 1 dakika 5 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Oktay, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi Rabb'imizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır. 15 Temmuz'da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum."

Mesajında "Cuma salası değil. Gece vakti cenaze de olmaz. Peki bu neyin salasıdır?" ifadesini kullanan Soylu, Türk milletinin binlerce yıllık tarihindeki en önemli kırılma noktalarından birisi olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve o gece yazılan destanın 3. yılının idraki içinde olduklarını belirtti.

Türkiye'nin 2000'li yılların başından beri ayağındaki prangaları tek tek çözmesini, kalkınmasını, istikrarını, küresel adaletsizliğe karşı mazlumdan yana ortaya koyduğu başkaldırısını hazmedemeyenlerin, eskiden olduğu gibi bu ülkeyi "millete rağmen" yönetebileceklerini zannedenlerin, kaybettikleri iktidarı geri alma hayaliyle o gece son bir taarruza geçtiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Darbecilerin en büyük hatası, bu girişimlerini geçmiş darbeleri örnek alarak yapmış olmalarıdır. Karanlık hesaplarını yaparlarken, ihanetlerine karşı milletin tepkisiz kalacağını, herhangi bir reaksiyon göstermeyeceğini düşünmeleri, milleti önemsememeleri, Türkiye'deki demokrasi bilincindeki gelişimi okuyamadıklarının ve Türkiye'yi hala eski Türkiye zannettiklerinin ispatıdır. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, tarife muhtaç olmayan bir kahramanlık destanı yazmıştır. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde ve toplumun hemen her kesiminden insanımızın cesareti ve teyakkuzu sayesinde şehitler vererek, gazi olarak sabahına varmadan tamamlanan bu destanın en önemli mesajı, Türkiye'de artık darbe dönemlerinin bitmiş olduğudur. Bundan sonra yapılacak iş, bir yandan milli iradenin tek söz sahibi olduğu demokrasimizi yükseltirken, öte yandan 15 Temmuz'u unutturmamak, yaşananları, çıkarttığımız dersleri, şehitlerimizi, gazilerimizi gelecek nesillere aktarmaktır."

İçişleri Bakanı Soylu, o geceden sonra yakalanan sinerjiyle Türkiye'nin terörle mücadeleden trafiğe, uyuşturucudan asayişe kadar bütün güvenlik başlıklarında yakalanan ivmeyi devam ettirmeyi ve Türkiye'yi dünyanın en güvenli ülkesi haline getirmeyi istediklerini belirterek, "Bu vesileyle 15 Temmuz'un bütün şehitlerine Cenabıhak'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor, şifalar diliyoruz. O gecenin isimli isimsiz bütün kahramanlarını, milletin selameti için sokağa çıkan, çıkamadıysa el açıp dua eden ve bu ülkeye sahip çıkan aziz milletimizi saygıyla selamlıyoruz. Öyleyse bu okunan, Gaza salasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Gül'den 15 Temmuz mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "15 Temmuz gecesi millet iradesinden başka hiçbir beşeri güç karşısında diz çökmeyeceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Bu onur çok az millete nasip olur. Böyle aziz bir milletin ferdi olmayı bizlere nasip eden Rabbimize şükürler olsun." ifadelerini kullanan Gül, istiklal ve istikbal için canını feda eden tüm şehitleri rahmetle ve minnetle andığını belirtti.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz gazilerimize, ihanet şebekesine göz açtırmayan güvenlik güçlerimize, hukuka ve demokrasiye sahip çıkarak adaleti tecelli ettiren yargı mensuplarımıza şükran borçluyuz.

Bu fedakarlığı sonsuza kadar yankılandıracak olan gençlerimize güvenimiz tamdır. Asım'ın nesli çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. 15 Temmuz her daim aziz milletimizin en parlak destanlarından biri olarak anılacak."

Bakan Koca'dan 15 Temmuz mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Yüzlerce şehit, binlerce gazi ve bir gecede çıplak ellerle tarihe el koyarak yıldızlaşan milyonlarca yürek, bir tek ay yıldızın istikbal ve istiklali içindi. Minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle paylaşımda bulundu.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşananları gösteren bir video da paylaşan Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un yıl dönümünde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Darbeye darbe yapan bu aziz milletin mensubu olmaktan büyük gurur duyuyorum."

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı paylaşıldı.

Mesajda, "15 Temmuz'un yıl dönümünde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesi yer aldı.

Bakan Ersoy'dan 15 Temmuz mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk milletinin, 15 Temmuz 2016 gecesi, hangi şer odağı, hangi kisveye bürünmüş olursa olsun, mukaddesatı hedef alan her türlü kirli emel ve amacı gerekirse canı pahasına boşa çıkaracağını, bu emel ve amacın arkasındakileri her koşul ve şartta hüsran ve hezimete uğratacağını bir kez daha gösterdiğini belirten Ersoy, mesajında "15 Temmuz, tarihi unutanlar için hafızaları tazeleyecek yeni bir milli destan, irademizi test etmek isteyenler için mutlak bir uyarıdır." ifadelerine yer verdi.

İstiklal Marşı'nın "Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar / Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var." dizelerini anımsatan Ersoy, mesajını şöyle sürdürdü:

"İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde ifade ettiği bu ulvi gerçek, 15 Temmuz gecesi milletimizden gasbettikleri savaş uçaklarına, tanka, helikoptere güvenen korkakların yüzüne bir tokat olup inmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla halkımız meydanları doldurmuş, iradesini kırmak için sıkılan kurşunlara, atılan bombalara bedenini siper etmiştir.

251 vatandaşımızın şehit, 2193 vatandaşımızın gazi olduğu o gece, Türk milletinin tarih boyunca kanıyla kazandığı ibretlik zaferler silsilesine bir yenisi daha eklenmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle devletimizin varlığı ve milletimizin bağımsızlığı yolunda canını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, onları minnetle anıyorum. Bu yolda aldıkları yaraları bir 'İstiklal Madalyası' gibi şerefle taşıyan gazilerimizi saygı ve şükranla selamlıyorum. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' "

Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız. O gece ölümü öldüren, korkuyu korkutan bu milletin neferi olmak bizim en büyük gurur nişanımızdır.

O gece, o hayasız akını durdurmak için iman dolu göğsünü siper eden şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Ve o gece sesiyle, duruşuyla, mücadelesiyle, duasıyla kutsalına sahip çıkan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, önlerinde eğiliyorum."