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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 11. Kalkınma Planı temel bir yol haritası olacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "11. Kalkınma Planı, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 11. Kalkınma Planı temel bir yol haritası olacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "11. Kalkınma Planı, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacaktır." dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 17:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 11. Kalkınma Planı temel bir yol haritası olacaktır

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı'nın görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. 

Elvan, kalkınma planlarının görüşülmesine ilişkin kanunun açık olduğuna dikkati çekerek, sunumun ardından 5 gün ara verileceğini ve daha sonra kesintisiz bir şekilde planla ilgili çalışmaların yapılarak, tamamlanacağını açıkladı. 

Geçmiş dönemlerdeki uygulamalara bakıldığı zaman 5 günlük arada çalışmaların yapıldığını anlatan Elvan, "Bu arada 'komisyon herhangi bir kanun teklifini gündeme alamaz' diye bir ifade yok. Bu 5 günlük sürede komisyon hiçbir çalışma yapmayacak olsaydı kanunda açık bir şekilde zikredilirdi." dedi. 

Konuşmaların ardından On Birinci Kalkınma Planı'nın görüşmelerine başladı. 

"11. Kalkınma Planı temel bir yol haritası olacaktır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Kalkınma Planı'nın sunuş konuşmasını yaptı.

Oktay, "Her alanda bir değişim ve dönüşüm öngören 11. Kalkınma Planı, Türkiye’nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacaktır. Hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi ve sürekli geliştirilen temel hak ve hürriyetler, kalkınma çabamızın taşıyıcı sütunları olarak benimsenmekte; ekonomide istikrar ve sürdürülebilirlik, beşeri, sosyal ve mekansal gelişme alanlarında refahın artışı ve adil paylaşım ile süreklilik arz eden bir gelişmişlik yönelimi öncelikli amaçlar olarak ortaya konulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Planda enerji ve madencilik politikalarımıza önem vereceklerini belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Enerji arzının sürekli, kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve katlanılabilir maliyetlerle sağlanması temel amacımız olacaktır. Bu çerçevede, denizlerde petrol ve doğal gaz sismik arama ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacaktır." 

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıKalkınmaPlan
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