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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Üniversitesi bünyesinde Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kurulacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Üniversitesi bünyesinde Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kurulacağını bildirdi.

Emre Köse
Emre Köse
21 Mart 2019 Perşembe 15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kurulacak
Eskişehir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEskişehir'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Üniversitesi bünyesinde Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kurulacağını bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki barajlarla sözlerine ilişkin Erdoğan, "7 baraj var, bunun 6'sını biz yaptık. Ama adam yalancı. Aynı şey Eskişehir için de geçerli, barajlar ortada. Bunun için de 'yalan' de. Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın, aynen Man Adaları'nda olduğu gibi orada da yargıya düşersin." diye konuştu.

Erdoğan, "Biz Suriye'de, o terör koridorunda kimlerle savaştık? Bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı?" dedi.

Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motorunun TUSAŞ'a teslim edildiğini belirten Erdoğan, "236 adet üretilerek helikopterlerimizde kullanılacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli jet motorunun test altyapısıyla ilgili 95,5 milyon dolarlık yatırımı temel atma aşamasına getirdiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanRaylı Sistem
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