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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz." dedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vatandaşların bayramını kutlayan Erdoğan, bayramın, Türk milleti ile tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz etti.

Kurban ibadetinin, Allah'a yakınlaşma, onun rızasını elde etme vesilesi, Rabbine kayıtsız-şartsız teslimiyet sembolü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kurban ibadeti, kimi alimlere göre sünnet, kimilerine göre vaciptir. Dinen şartları elverenler için kurban ibadetinin yerine getirilmesi, dünyanın her yerinde Müslümanlığın bir işaretidir, bir ifadesidir. Kurban Bayramı'nı, şekliyle birlikte özüne uygun şekilde değerlendiren her bir kardeşimi tebrik ediyorum. Bayramlarımızı, dinimizdeki hayati konumundan uzaklaştırıp sadece bir tatil, sadece bir ticaret, sadece bir tedarik aracı haline dönüştürmekten kaçınmalıyız. Hazreti İbrahim’den beri süren bu kutlu ibadeti, evlatlarımıza da dipdiri bir şekilde aktarmakla mükellefiz." ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kadere ve kazaya inanmayan, kelime-i şehadeti, namazı, zekatı, orucu, haccı bilmeyen, medeniyetinden, tarihinden, kültüründen, ecdadından habersiz nesiller bizim felaketimizdir. İşte bunun için evde, okulda, hayatın her alanında çocuklarımızın gönüllerine ve zihinlerine değerlerimizi nakşetmeliyiz." 

"Tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz"

Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın tarihi dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde, idrak edilen bayramın manevi ikliminin her alanda aydınlık geleceğin müjdecisi olması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda her zaman olduğu gibi bugün de en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. Yaklaşık iki hafta sonra idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferi'nden Mercidabık Seferi'ne, İstiklal Harbimizin zirvesi olan 30 Ağustos zaferinden Kıbrıs çıkarmasına kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık. Son olarak Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurduğumuz darbe olan Fırat Kalkanı Harekatı'nı da yine bir Ağustos günü başlattık. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşlarıyla birlikte tüm kardeş ve dostlarının umudu bir ülke olarak, attığı her adımla biraz daha güçlenmeye, büyümeye devam edecektir. Demokraside, ekonomide ve savunmada kat ettiğimiz her mesafeyle, geleceğimize açılan kapıları biraz daha aralıyor, hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz."

Geçen Kurban Bayramı'ndaki Türkiye gündemiyle bugünkü gündem karşılaştırıldığında, her konuda olumlu mesafe katedildiğinin görüldüğünü vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: 

"Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları, önümüzdeki dönemde de hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını Allah'tan diliyorum. Rabbimizden, uzak-yakın tüm coğrafyalarda zulüm altında inleyen mazlumlara kurtuluş niyaz ediyoruz. Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan, emniyet kemerlerinin ses getirmesini, trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Yüreklere acı salmamak, bayram sevincimize gölge düşürmemek için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Kurban Bayramı'nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun."

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