Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sri Lanka'daki saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır

mhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'da, kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını kınadı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

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"Teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağız"

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka'daki terör saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Paskalya ayinleri sırasında meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum. Bu menfur hadiseden dolayı Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."