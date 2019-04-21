Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96861
ALTIN
238.344
DOLAR
5.8057
STERLİN
7.5149
EURO
6.5299
Milli Savunma Bakanı Akar: Gayri askeri adaların silahlandırılması uluslararası hukukun ihlalidir
Milli Savunma Bakanı Akar: Gayri...
Irak sınırında 4 asker şehit oldu
Irak sınırında 4 asker şehit...
Danimarka'da Müslümanlardan Kur'ana ve kutsal kitaplara saygı yürüyüşü
Danimarka'da Müslümanlardan Kur'ana ve kutsal...
Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 39 gözaltı
Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 39...
'Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak'
'Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sri Lanka'daki saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sri Lanka'daki terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sri Lanka'daki saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sri Lanka'daki terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
21 Nisan 2019 Pazar 12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sri Lanka'daki saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır

mhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSri Lanka'da, kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını kınadı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

Recep Tayyip Erdoğan@RTErdogan

Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum.

Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm halkına şahsım ve Milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

12,2 B

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

2.826 kişi bunun hakkında konuşuyor

"Teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağız"

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka'daki terör saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Paskalya ayinleri sırasında meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum. Bu menfur hadiseden dolayı Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
RÖPORTAJ - AFSAM Başkanı Efe: Türkiye acilen Sudan'a heyet göndermeli
RÖPORTAJ - AFSAM Başkanı Efe: Türkiye acilen Sudan'a heyet göndermeli
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sri Lanka'da masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sri Lanka'da masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum
AK Parti'den İstanbul için ek dilekçe
AK Parti'den İstanbul için ek dilekçe
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim