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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddeti asla tasvip edemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddeti asla tasvip edemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Nisan 2019 Pazartesi 15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddeti asla tasvip edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün 4 şehidin toprağa verildiğini belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir. Ne yazık ki dün Çubuk'ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye'nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz."

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