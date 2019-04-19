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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim tartışmalarını geride bırakalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter mesajında seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündeme odaklanmak gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim tartışmalarını geride bırakalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter mesajında seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündeme odaklanmak gerektiğini belirtti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
19 Nisan 2019 Cuma 19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim tartışmalarını geride bırakalım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunduğuna işaret etti.

Recep Tayyip Erdoğan@RTErdogan

Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor.

Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır.

42,6 B

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9.126 kişi bunun hakkında konuşuyor

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. Dönem, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir. Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır.

Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, inşallah ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gücümüzü milletten alarak, daima ortak akla, ortak vicdana, milletimizi bir araya getiren ortak değerlere vurgu yapacak; kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle TÜRKİYE ORTAK PAYDASINDA buluşmanın mücadelesini vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Türkiye'sini inşa edecek olanın yine milletin bizatihi kendisi olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte TÜRKİYE İTTİFAKI olarak hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

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