Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
92400
ALTIN
252.493
DOLAR
5.8636
STERLİN
7.3682
EURO
6.5824
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahil Güvenlik Komutanlığımız karasularımız için en büyük güvencemiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahil Güvenlik Komutanlığımız...
Merkez Bankasından Türk lirası likidite adımı
Merkez Bankasından Türk lirası likidite...
Şırnak şehidi Evran son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak şehidi Evran son yolculuğuna...
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye...
Adana merkezli 4 ilde PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı
Adana merkezli 4 ilde PKK'nın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahil Güvenlik Komutanlığımız karasularımız için en büyük güvencemiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız, sahil ve karasularımızın emniyetinin sağlanmasında ve ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencemizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahil Güvenlik Komutanlığımız karasularımız için en büyük güvencemiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız, sahil ve karasularımızın emniyetinin sağlanmasında ve ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencemizdir." dedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahil Güvenlik Komutanlığımız karasularımız için en büyük güvencemiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'e mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, denizlerde güvenliğin sağlanması, ulusal çıkarların, çevrenin ve doğal kaynakların korunması görevlerini başarıyla yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sahil ve karasularımızın emniyetinin sağlanmasında ve ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknolojiye uyumu, harekat kabiliyeti ve donanımlı personeliyle milletimizi gururlandıran, üstlendiği tüm vazife ve sorumlulukları her zaman başarıyla yerine getireceğine inandığım Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünde, tüm mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
SahilGüvenlikErdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu
Türkiye ve Yunanistan heyetleri yeniden bir araya gelecek
Türkiye ve Yunanistan heyetleri yeniden bir araya gelecek
Ekrem İmamoğlu: Yenilenen seçim bir demokrasi süreci mücadelesidir
Ekrem İmamoğlu: Yenilenen seçim bir demokrasi süreci mücadelesidir
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim