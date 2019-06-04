Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90346
ALTIN
248.547
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.3887
EURO
6.5566
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke bugün bayramı kutluyor
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10...
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: 23 Haziran'da da İstanbul bayramı var
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye...
Milli Savunma Bakanı Akar: 27 Mayıs’tan bu yana 64 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Akar: 27...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'lerde geri adım atmak söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'lerde geri adım...
70 kilogram ağırlığındaki 'Kur'an-ı Kerim' yoğun ilgi gördü
70 kilogram ağırlığındaki 'Kur'an-ı Kerim'...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'lerde geri adım atmak söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(S-400'ler) Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'lerde geri adım atmak söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(S-400'ler) Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil." dedi.

04 Haziran 2019 Salı 09:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'lerde geri adım atmak söz konusu değil

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi. 

Camiye girişinde vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı bayram namazında saf tuttu.

Erdoğan, hutbe ve namazın ardından cami içinde vatandaşlarla tokalaşarak bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda yetkili de bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Bayram namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, bir gazetecinin "Bayramlaşma rekoru oldu mu?" sorusu üzerine Erdoğan, "Siz ne tahmin ediyorsunuz?" diyerek karşılık verdi. Gazetecinin "Cami, 30 bin kişilik olduğuna göre..." demesinin ardından Erdoğan'ın, "30 binin üzerine çıkmadık mı? Demek ki bayram namazına alışman lazım." demesi yanındakiler tarafından tebessümle karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 binin üzerinde olduğunu arkadaşlar söylüyorlar. Aksatmadan bayramlaşmamızı yapmış olduk. Bu da öyle zannediyorum ki anlamlı bir buluşma oldu. Her şeyden önce, Ramazan Bayramımızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara Rabbimin bizleri kavuşturmasını özellikle niyaz ediyorum. Alem-i İslam'ın, tüm insanlığın birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorum." diye konuştu. 

Çok farklı bir dönemde bayramın kutlandığını dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'e Rabbim bizleri kavuşturduğu gibi aynen bayrama da kavuşturdu. Böylece şu anda bayramla da müşerref olduk. Bütün temennimiz ülkemizde birliğin ve beraberliğin daim olması. Bugün İçişleri Bakanımız Kato dağında Jandarma Genel Komutanı ile beraber. Onlarla bir telefon görüşmesi yaptık. Ardından Pençe Harekatı'nı yürütmek üzere Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız sınır boylarında. Onlarla yine aynı şekilde telefonda bir görüşme yaptık. Bütün hassasiyetiyle Pençe Harekatı devam ediyor. Bu noktada en ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek."

"Orada bir yanlış anlaşılma var"

Bir gazetecinin, "Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları, tekrar YSK kararı ile görev alacaklar 23 Haziran'da. Bununla ilgili değerlendirmeniz var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Orada zannediyorum yanlış anlaşılma var. Bu daha netleşmiş değil. Biz, bütün bunlara karşı tedbiren yine de parti olarak YSK'ye bu konudaki itirazi kaydımızı düştük. Bazıları bunu sandık kurulu diye ifade ediyor. Sandık kurulları ile alakası yok. Seçim kurullarına yönelik böyle bir durum söz konusu ve YSK da bu itirazi kayıt üzerinden kararını verecektir. Temennimiz odur ki neticesi hayırlı olur. 

Bildiğiniz gibi burada bir incelik var, o da şudur. Hakimlerle ilgili konuda karar merci YSK değildir. Hakimler ile ilgili konularda, yani onların herhangi bir yerden bir yere gönderilmesi, bu konular tamamen HSK'ye aittir. Onlar bu görevi ifa eder. Ancak tüm bunlarla beraber böyle bir sürecin içinde bu tür adımların atılması da her türlü şüpheye de vesile teşkil eder. Onun için burada gerek HSK'nin gerekse YSK'nın da hassasiyetleri vardır. Bu hassasiyetler gözetilerek bu adımlar atılacaktır."

"Pençe harekatında en ufak bir sapma yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pençe harekatı devam ediyor. En ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek." dedi.

"S-400'lerde geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil"

Erdoğan, S-400'ler konusu ile ilgili de "Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar konusunda adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriot'lar konusunda bize Amerika tarafından maalesef böyle bir S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Şimdi uluslararası ticarette herhalde kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi de almaya ne mecburuz ne mahkumuz." 

"Hassasiyetlerimiz aynen kararlılıkla devam ediyor"

"Şu anda Suriye üzerinde, İdlib üzerinde, Münbiç, üzerinde, Fırat'ın doğusu üzerinde ilgi alakası olan malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülkeyle Türkiye olarak biz görüşmelerimizi devam ettiriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hassasiyetlerimiz aynen kararlılıkla devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıBayramS-400
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: 23 Haziran'da da İstanbul bayramı var
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: 23 Haziran'da da İstanbul bayramı var
Milli Savunma Bakanı Akar: 27 Mayıs’tan bu yana 64 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Akar: 27 Mayıs’tan bu yana 64 terörist etkisiz hale getirildi
Ekrem İmamoğlu’ndan TV programı açıklaması
Ekrem İmamoğlu’ndan TV programı açıklaması
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim