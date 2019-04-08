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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile yeni hedeflere kilitleniyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya ile) İkili ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak. Gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile yeni hedeflere kilitleniyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya ile) İkili ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak. Gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Nisan 2019 Pazartesi 17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile yeni hedeflere kilitleniyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Rusya ile) İkili ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak. Gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 15 dakika sürdü.

Baş başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. 

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de hazır bulundu.

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Erdoğan
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