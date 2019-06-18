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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakkını kimseye yedirmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakkını kimseye yedirmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz." dedi.

18 Haziran 2019 Salı 22:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakkını kimseye yedirmeyiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Yaşlıları Koruma Derneğinin düzenlediği programda konuştu.

Konuşmasında, "Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi Türkiye'nin bekası ve milletimizin bağımsızlığıdır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ülkemizin son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve savunma sanayinde yakaladığı başarılar, birilerini çok ciddi şekilde rahatsız ediyor." şeklinde konuştu.

"Ekonomisi sağlam bir Türkiye bir avuç elitin işine gelmiyor"

Erdoğan, "Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar." diyerek şöyle konuştu:

"Ekonomisi sağlam bir Türkiye, kur, faiz, enflasyon sarmalı sayesinde çalışmadan, üretmeden hiçbir riske girmeden zenginleşen bir avuç elitin işine gelmiyor."

Erdoğan, "31 ülkedeki 450 nükleer santral hiçbir problem oluşturmazken, niçin ülkemizin nükleer enerjiden barışçıl bir şekilde faydalanma hamleleri eleştiri konusu yapılıyor? Bu da manidar." dedi.

"S-400 işi bitmiştir"

S-400 savunma sistemleri ile ilgili olarak, Erdoğan, "O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız." ifadelerini kullandı.

"Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakkını kimseye yedirmeyiz"

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz." dedi.

23 Haziran seçimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir. Esasen biz meseleye böyle bakıyoruz ama dışarıda bu seçim öyle görülmüyor." diyerek, "Seçimi, ülkemizle hesaplaşmanın, Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirebilmenin fırsatı görenlerin hezeyanları, gizlenecek, saklanacak boyutu aşmıştır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "(Ekrem İmamoğlu) Beyefendi çıkmış diyor ki 'Ben burs vereceğim.' Siz bunu iptal ettirdiniz, nasıl vereceksiniz? Bu işi artık yapan tek yer kaldı, o da Kredi Yurtlar Kurumu. Biz bunu Kredi Yurtlar Kurumuna aldırdık, oradan verdiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanKıbrıs
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