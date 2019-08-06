Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlayan süreç farklı bir aşamaya geçecek

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye meselesine ilişkin, "Gerektiğinde diyalogla gerektiğinde yumuşak güç unsurlarıyla gerektiğinde zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerektiğinde de fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız." dedi.
Erdoğan, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz." ifadesini kullandı.