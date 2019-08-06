Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlayan süreç farklı bir aşamaya geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz." dedi.