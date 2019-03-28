Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizdeki dalgalanma Türkiye seçime giderken siyasi dayatmadır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada gençlerin sorularını cevapladı.

Erdoğan, "Biz bu dünyada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Onun için yolumuz ırak, işimiz zor. Yapmamız gereken çok şey var." dedi.

Yerli otomobil

Yerli otomobil ile ilgili bir soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Şöyle biraz gevşeme var, inşallah şu seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. Türkiye'nin bu sektördeki 5 önemli firması imzaları attı. İmzayı attınız, başlayın bakalım. Ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız. Başlamadığınız takdirde hesaplaşacağız."

Ankapark'a rekor ziyaret

Erdoğan, 20 Mart'ta açılışı yapılan Ankapark Wonderland Eurasia'yı bugüne kadar 2 milyon 600 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

"Meclis listelerinden sızma hareketi yapıyorlar"

Erdoğan, "Bizim kimseyle bir pazarlığımız yok ama hepsi pazarlık odalarında yakalandılar, yakalanıyorlar. Şu anda meclis listelerinden sızma hareketi yapıyorlar." diye konuştu.

Çözüm Süreci'ne ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Zaten bitti. Şu andaki zillet ittifakı, benim ifademle illet ittifakı, bunlarla bizimki birbirine benzer bir şey değildi." değerlendirmesinde bulundu.

"Fahiş fiyatlarla milleti sömürmeyelim"

Döviz kurundaki dalgalanmayı değerlendiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tüm bunlar Batı'nın, başta Amerika'nın, Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır. Bunların hepsi şu anda Türkiye seçime giderken bir siyasi dayatmadır. Enflasyonda düşüş hafif de olsa başladı. Faizi aşağı düşürdükçe, enflasyon da düşecektir. Olay patates, domates, patlıcan değil. 31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girdi girdi, girmediği takdirde gerekirse biz tanzim satışlar noktasında adımımızı atacağız. Bunu da Esnaf Sanatkarlar Birliği ile oturup konuşacağız. Onların hitap ettiği küçük marketler var. Zincir marketlerden öte küçük marketlerle bu adımı atarız. Bize zincir marketlerin yardımcı olması lazım. Bu devlet hepimizin, bu millet hepimizin. Sürümden kazanalım, fahiş fiyatlarla milleti sömürmeyelim. Yeni çıkaracağımız Hal Yasası'yla da pazarlarda farklı bir adımı da atmış olacağız."

İşsizlik oranları

Erdoğan, işsizlik oranlarına ilişkin soruya ise "Yazla birlikte kesinlikle işsizlikteki durum olumlu yönde değişecektir. Ben inanıyorum tek haneliye de kesinlikle inecektir." yanıtını verdi.

"Sadece manevi tazminat davasıyla bırakmayacağım"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik davanın hatırlatılması üzerine Erdoğan, "250 bin liralık manevi tazminat davası açtım, sadece onunla bırakmayacağım. Bu iş cezai bir süreci gerektiriyorsa, ceza davası da açacağım." dedi.

"Süper Lig'de Ankara'yı temsil eden takım olmalı"

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nün performansına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Ankaragücü, Ankara'nın Süper Lig'deki tek takımı. Toparlandıktan sonra düşme hattından kurtuldu. Temennim, Ankara'yı Süper Lig'de temsil eden bir takımın olmasıdır." diye konuştu.