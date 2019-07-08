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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki rahatsız edici sesler yolumuzdan alıkoyamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair, "Bu konuda rahatsız edici seslerin bizi yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de açıkladık. Bugün de aynı şeyleri söylüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki rahatsız edici sesler yolumuzdan alıkoyamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair, "Bu konuda rahatsız edici seslerin bizi yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de açıkladık. Bugün de aynı şeyleri söylüyorum." dedi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki rahatsız edici sesler yolumuzdan alıkoyamayacak

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur." ifadelerini kullandı. 

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair, "Arzumuz isteğimiz Ege'de ve Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içinde bu süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiç birisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum." şeklinde konuştu.

S-400 Hava Savunma Sistemi konusu

Erdoğan, S-400 Hava Savunma Sistemleri ile ilgili de "Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor. Nereye konuşlanacağını MSB ve Genelkurmay Başkanlığımız planlıyor." diyerek, "S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanDoğuAkdeniz
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