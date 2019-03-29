Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'ye bir Osmanlı tokadını sandıkta atalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Çekmeköy'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Çekmeköy mitinginde yaptığı konuşmada, Çekmeköy'ün tertemiz havasıyla, ormanlarıyla, sularıyla, bahçeleriyle, bağlarıyla tabiat harikası bir yer olduğunu söyledi.

Bundan 25 yıl öncesinin Çekmeköy'ünü iyi bildiğini ifade eden Erdoğan, "Buralarda bayağı kaldım, buralarda çalıştım. Bu çevre bırakın köyü, mezra standartlarında dahi hizmet götürülmeyen o günleri sizler de hatırlıyorsunuz. Yol deseniz yol yok, kışın çamurdan, yazın tozdan topraktan geçilmez. Kaldırım zaten hiç yok. Altyapı hak getire, üst yapıyı söylemiyorum bile. Derme çatma direklerle gelen elektrik, derme çatma borularla gelen su, birkaç köy bakkalı, birkaç saatte bir gelen otobüs dışında buraya, İstanbul'a ait bir yerleşim yeri demeye bin şahit isterdi." diye konuştu.

Mevcut altyapının çoğunun da bölgedeki askeri birliklerin ihtiyacı için yapıldığını dile getiren Erdoğan, "İşte böyle ihmal edilmiş bir yerden, bugünkü Çekmeköy'e geldik." dedi.

CHP deyince akla, çöp, çukur, çamurun, yolsuzluk, yokluk ve yasakların geldiğini ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İşte böyle bir CHP'den 1994'te sizler bu kardeşinizi İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı yaptınız. Susuzluk var mıydı burada? Vardı. Hava kirliliği var mıydı? Vardı. Çöp dağları var mıydı? Vardı. Kısa bir zamanda Melen'den bu yakaya suyu getirdik. Bununla kalmadık, bir de hava kirliliği için doğal gazı süratle buralara getirdik. Görevi devraldığımda 50 bin haneye İstanbul'da doğal gaz verilirken, bıraktığımda 1 milyon 250 bin haneye doğal gaz geliyordu. Şimdi sağ olsun, o günden itibaren hep biz iktidarda olduk. Şu anda 5 milyon 300 bin haneye İstanbul'da doğal gaz veriyoruz. Bu neyi kaldırdı? Hava kirliliğini kaldırdı. Artık İstanbul'da temiz hava var."

"Çekmeköy İstanbul'un yükselen yıldızlarından biri"

Çekmeköy'ün, 180 bini bulan nüfusuyla İstanbul'un yükselen yıldızlarından biri olduğunu belirten Erdoğan, "CHP'den devraldığımızda çöp dağları var mıydı? Hatırlayın o Ümraniye'deki vahşi çöp deposunun patladığını. Orada da CHP'li belediye başkanı vardı. Büyükşehirde yine CHP vardı. 39 vatandaşımız Ümraniye'de rahmetli oldu mu? CHP bu işte. Şimdi bunlar utanmadan sıkılmadan yine karşımıza geliyorlar." dedi.

Erdoğan, "CHP, HDP, maalesef bunlarla beraber hareket eden sözde içi karmakarışık bir İYİ Parti, bir de ne yazık ki Saadet var. Dörtlü mekanizma. Şimdi pazar günü bunlara güzel bir hesap soruyor muyuz? Bayanlar, benim hanım kardeşlerim kaleyi içeriden fethedecekler." ifadelerini kullandı.

"Çekmeköy'ün hikayesi aslında Türkiye'nin hikayesidir"

Bilenlerin, bilmeyenlere bazı gerçekleri anlatması gerektiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çekmeköy artık bırakın yolu, otobana, metroya sahip. Yeni metro hatlarının da inşa halinde olduğu bir ilçe. Bu metroları kim yaptı? Çekmeköy artık altyapısıyla, üstyapısıyla görenlere parmak ısırtan bir ilçemiz. Çekmeköy bugün bırakın sağlık ocağını, modern bir hastanesi olan, şimdi de hastanesini büyüten bir ilçemiz. Çekmeköy bugün bırakın elektriği, enerji alanında Türkiye'ye bilimsel araştırma desteği veren bir ilçemiz. Nüfusu çeyrek asırda belki 50 kat artan Çekmeköy'ün hikayesi aslında Türkiye'nin hikayesidir."

Sancaktepe'ye 3 bin 600 yatak kapasiteli şehir hastanesi yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Bu hastane, Anadolu Yakası'na da hitap edecek. Bir Avrupa Yakası'nda Başakşehir'de, burada da inşallah Sancaktepe'de. Bununla birlikte buraların nasıl bir sıçrama yapacağını düşünün. Bu olursa kiminle olur?" dedi.

Cumhurbaşkanı olarak kendisinin, kabinenin 4,5 sene işbaşında olacağını ifade eden Erdoğan, "İstanbul'da da Binali Yıldırım kardeşim Büyükşehir Belediye Başkanı olursa bir şüpheniz var mı? Yapacağız değil mi? Kararlıyız değil mi? Öbür taraftan Çekmeköy'de de Ahmet kardeşimiz 'durmak yok, yola devam' derse buna da var mıyız? O zaman üçlü mekanizmayı kuruyoruz. Ne yapacağız? Ankara, İstanbul Büyükşehir, ilçe el ele vereceğiz, Çekmeköy'ü daha da ilerilere taşıyacağız. Burada sizin desteğinize ihtiyacım var." diye konuştu.

"Hey George, size daha çok hesap soracağız"

Büyümenin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ama asıl önemlisi, nasıl büyüdüğünüz, nereye doğru büyüdüğünüzdür. CHP ne yapacak? Çıkmışlar ekonomiyi konuşuyorlar. Ne ekonomisi şu anda? Belediyeler, gelip de Türkiye'nin ekonomisini mi düzeltecek. Belediyelerin ekonomiyi düzeltmek gibi bir imkanı, bir gücü var mı? Önce onlar, bir defa belediyeyi nasıl yönetecekler onu öğrensinler. Bunların bir çoğu maaş ödeyemez. Türkiye'nin ekonomisi kimin elinde? Bizim elimizde, Türkiye hükümetinin elinde. 4,5 yıl... Bizi ne yaptılar, mahalli seçimlerle aldatmak istiyorlar. Bunun için de yok bilmem ekonomik kur, faiz, enflasyon, ne alakası var bunun bununla, vatandaşımı aldatmak istiyorlar. Dertleri bu. Tutmadı şimdi. Şimdi yeni raporlar veriyorlar. 'Bundan sonra bir ay kala seçimden öncesinde rapor vermeyeceğiz.'. İyi ki aklınız başına geldi. Hey George, size daha çok hesap soracağız, çok. Türkiye'yi bu yollarla terbiye edemeyeceksiniz. Bunun bedelini de ağır ödeyeceksiniz."

Türkiye'yi, İstanbul'u ve Çekmeköy'ü demokraside ve ekonomide hak ettiği seviyeye getirmek için gece gündüz çalıştıklarını, her alanda ülkeyi geçmişle mukayese edilemeyecek yatırımlarla, hizmetlerle, eserlerle tanıştırdıklarını belirten Erdoğan, gelecek dönemde hem ülkeye, hem de şehre daha büyük hizmetler getirmek için projelerin, programların, hazırlıkların tamam olduğunu kaydetti.

Pazar gününün çok önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, Çekmeköy'ün sandıkları patlatıp, patlatamayacağının görüleceğini söyledi.

"Bizimle hizmette yarışamazsınız"

Erdoğan, Çekmeköy'ün İstanbul aşığı olan kardeşini utandırmayacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yedi düvele karşı mahcup etmeyeceksiniz. Bize nasıl saldırdıklarını görüyorsunuz. İstedikleri gibi saldırsınlar. Onların doları varsa, bizim de Allah'ımız var. Ülkemizin önünü kesmek isteyenler, pazar gününü bir hesaplaşma, bir rövanş arenasına, bir intikam zeminine dönüştürmeye çalışıyor. Bir tane çıkmış, beyni sulanmış. Pazar günü için ne diyor? 'İntikam günüdür' diyor. Ya beyni sulanmış ya, akıl git gel yapıyor. Neyin intikamını alıyorsun? Bu yapılan yatırımların mı intikamını alacaksın? Hale bak, ondan sonra bir de açıklama yapıyor, 'Benim oyum falancadan yana.' Ya kimden yana olursa olsun, siz hayatınız boyunca bu ülkede taş üstüne taş koyamadınız. Bu milleti hep aldattınız, hep darbelerden yana oldunuz. Şimdi hala utanmadan bunları konuşuyorsunuz, bizimle hizmette yarışamazsınız. Belediye başkanlarımızı seçeceğimiz sandığı, ülkemizin ve milletimizin geleceğini ipotek altına alma vesilesi haline getirme gayreti içine girdiler, yapamayacaksınız. Öyle bir ses verin ki, bütün İstanbul duysun. Çekmeköy, 31 Mart'ta Cumhur İttifakına sahip çıkıyor muyuz?"

İstanbul'un, Türkiye'nin en önemli markası olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bunun için her alanda İstanbul'u geleceğe taşıyacak yatırmaları yaptık. Bay Kemal çıkmış bir şeyler söylüyor. '17 yıldır iktidarsınız ne yaptınız' diyor. Dev ekrandan şimdi bunu delillendirmiş olarak göstermek istiyorum. İstanbul'da belediye başkanı olduğumda bin 500 civarında İkarus denen otobüsler vardı. Hani içine pislikten girilmez, kokusundan durulmazdı. 'Benim İstanbullu vatandaşıma bu yakışır mı?' dedim ve 'Mercedes alacağız' dedim ve 6 bin 500 kadar Mercedes otobüsleri aldık. Klima sistemleri vardı. O otobüsleri de ihtiyaç sahibi ülkelere ve Anadolu'nun değişik yerlerine gönderdim. Çünkü İstanbul'a bu yakışmazdı. O gün bugündür o devran değişti şimdi İETT'nin otobüslerini görüyorsunuz. Her yerde artık İstanbul'da bunlar var. Nereden nereye? Artık metro sistemine girdik. Artık öyle bir şey getirdik ki metro sisteminde artık kaptan ve vatmanlarla değil, kendi kendine gidiyor. Merkezi yönetimle gidiyor mu? Nereden nereye?" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a su konusunda yapılan yatırımlara değinerek, "Suyuna bakıyorsun, Melen'den 180 kilometreden buraya suyu getirdik, Avrupa Yakasına. Istranca Dağları'nı deldik, 140 kilometreden su getirdik. 2040 yılına kadar artık su sorunumuz yok. İstanbul'umuza 255 katrilyon yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.