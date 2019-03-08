Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Urfa'nın geleceğine kastedenlere inat şehrimizi her alanda 2023 Türkiyesi'ne hazır hale getirmek için büyükşehir ve ilçelerimizde el ele, kol kola hedeflerimize yürüyeceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığınca Abide Toplanma Merkezi yanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Şanlıurfa'nın tarihinin İdris Nebi ve Nuh Nebi ile şereflendiğini belirten Erdoğan, "Hazreti İbrahim için yakılan ateşi suya, odunları da balığa dönüştüren Urfa. Hazreti Eyyüb'ün sabrıyla şifa bulduğu Urfa, Hazreti Elyesa'ya, Hazreti Şuayb'e, Hazreti Lut'a, Hazreti Musa'ya ev sahipliği yapan Urfa. Evliya Çelebi'nin 'Deyr-i Mesih' dediği, Hazreti İsa'nın şehri Urfa. Hazreti Ömer'in yadigarı Urfa. Haçlı seferlerinde kahramanlıklarıyla nam salan Urfa, Yavuz Selim'in emaneti Urfa. Osmanlı'nın Rakka Eyaleti'nin merkezi Urfa. Düşman işgaline karşı kıyama kalkan, yüreğinin ve bileğinin hakkıyla 'Şanlı' unvanını alan Urfa. Seni muhabbetle selamlıyorum." sözleriyle konuşmasına başladı.

Şanlıurfa'nın tüm ilçelerini tek tek sayarak selamlayan Erdoğan ayrıca, "Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şanlıurfa'nın tüm kadınlarını özellikle selamlıyorum." dedi.

Şanlıurfa'nın geçmişinin Şair Nabi'den Kazancı Bedih kadar binlerce kültür, sanat ve edebiyat insanıyla süslü olduğunu bildiren Erdoğan, Ziya Paşa'nın "Asaf'ın miktarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini alemde insan olmayan. Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvalini, anlamaz hal-i perişanı perişan olmayan" mısralarını okudu.

Şanlıurfalıların özünde, sözünde ve hikmetinde nimetin kıymetini bildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Urfayı ne kadar anlatsak, ne kadar yüceltsek azdır. Bu şehre hayranlığımızı anlatmaya kelimeler yetmez, biz Urfa'yı seviyoruz. Urfa'nın da bizi sevdiğini biliyoruz. Bugüne kadar hep yanımızda yer aldınız, inşallah 31 Mart seçimlerinde de yol arkadaşlığımızı, kader arkadaşlığımızı ve ahitleşmemizi çok daha ileriye taşıyacağız. Urfa'nın geleceğine kast edenlere inat şehrimizi her alanda 2023 Türkiyesi'ne hazır hale getirmek için büyükşehir ve ilçelerimizde el ele, kol kola hedeflerimize yürüyeceğiz."

Erdoğan, "Biz milletimizle Urfalılarla birlikte yürüyoruz. Karşımızda da kimin kiminle yürüdüğünü de en iyi siz biliyorsunuz." dedi.

Şanlıurfa'ya yapılan yatırımlar

Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği, "Urfa, 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere derslerini veriyor muyuz? Urfa, 31 Mart'ta milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Urfa, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'Memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Mardin, 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? Urfa, 31 Mart'ta büyükşehirde ve ilçelerimizde belediye başkanlarımıza sahip çıkıyor muyuz?" sorularına, "Evet" yanıtını aldı.

Şanlıurfa'ya tarihinin en büyük hizmetlerini getirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarında Şanlıurfa'ya 45 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade etti.

Eğitimde, 11 bin 970 adet yeni derslik inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, "Çocuklarımızı okulsuz bırakmadık. Harran Üniversitemizi yeni fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokullarla büyüterek 25 bin öğrencisi ve bin 127 öğretim üyesi olan bir yer haline getirdik. Yükseköğrenim öğrencilerine 3 bin 894 kişi kapasiteli yurtlarla hizmet veriyoruz. Önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde Şanlıurfa, Viranşehir ve Siverek'te toplamda bin 550 kişilik yurt binaları açacağız. Şehrimize 30 bin seyirci kapasiteli bir stadyum kazandırdık. Şanlıurfa'ya gençlik merkezi, spor salonu, Hilvan'a, Suruç'a ve Viranşehir'e gençlik merkezleri, Harran'a spor salonu, kapasiteli İlçelere futbol sahaları inşa ettik. Ceylanpınar, Akçakale gençlik merkezlerinin ve Şanlıurfa Olimpik Yüzme Havuzu'nun yapımı devam ediyor." diye konuştu.

Şanlıurfalı ihtiyaç sahiplerine yapılan desteklere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarına, engellilere ve yaşlılara 7,5 milyar lira kaynak aktardıklarını, sağlıkta bin 775 yataklı 14 hastaneden oluşan 89 tesisi de Şanlıurfa'ya kazandırdıklarını belirtti.

"Bunlarda ufuk yok"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Mardin'deydim. Mardin'e hızlı tren müjdesini verdim. Benim arkamdan bu bölücü terör örgütünün desteklediği malum parti var ya, onun eş başkanı bir ifade kullanmış; 'Mardin'e hızlı trenin ne işi var.' Aynen SP gibi yani Saadet Partisi... Şimdi oraya hızlı tren geldiği zaman biliyorum ki o hızlı trenden de bunlar istifade edecekler. Ama bunlarda ufuk yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Abide Toplanma Merkezi yanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Alana kurulan dev ekranda Şanlıurfalılara şehir hastanelerinin görsellerini izleten Erdoğan, "Bunun bin 700 yataklısı da Şanlıurfa'ya gelecek. Şu anda inşaat devam ediyor." dedi.

Şehir hastanesini 2 yıla kadar hizmete almayı planladıklarını bildiren Erdoğan, Viranşehir Devlet Hastanesini 200 yataklı ek bina yaparak büyüteceklerini söyledi.

Erdoğan, 250 yataklı Balıklıgöl Devlet Hastanesini, 100 yataklı Harran Devlet Hastanesini ve 42 adet sağlık tesisini daha şehre kazandıracaklarını açıkladı.

"Şanlıurfa'da 13 bin 573 konut projesini hayata geçirdik"

Şanlıurfa'da 13 bin 573 konut projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Erdoğan, imar barışıyla 160 bin Şanlıurfalının sıkıntısını çözdüklerini anlattı.

Erdoğan, 7 adet atıksu arıtma tesisi, belediye nüfusunun yüzde 80'ine hizmet verdiğini belirterek şehir merkezi ve beldelerde hizmet verecek 5 atıksu arıtma tesisinin proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çakeri ve Dabakhane Camisi'nden Hasan Padişah Camisi'ne, Eyyüp Nebi Camisi'nden Eyyubiye'deki Nimetullah Camisi'ne kadar 63 ecdat yadigarı eserin restorasyonunu yaptıklarını dile getiren Erdoğan, Eyyubiye'deki Halil-ür Rahman, Pazar, Hakimdede camilerinin, Bilecik'teki Mağaralı Cami'nin, Siverek'teki Karakeçi Cami'nin ve daha pek çok eserin restorasyonlarının sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunu 29 kilometreden, 548 kilometre ilave ile 577 kilometreye çıkardıklarına işaret ederek yapımı devam eden Şanlıurfa-Bozova yolunu, Şanlıurfa-Kuzeybatı çevre yolunu, Birecik şehir geçişini, Akçakale-Ceylanpınar yolunu, Yaylak Halfeti yolunu bu yıl, Siverek-Feribot yolu, Siverek çevre yolu, Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa yolunu, Şanlıurfa-Akçakale yolunu ise gelecek yıl tamamlayacaklarını bildirdi.

"Yıllar yılı CHP her yapılanın karşısına dikilmedi mi"

Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır kara yolunu, Atatürk Barajı üzerine inşa edilen Nissibi Köprüsü'nü bölgeye kazandırdıklarını aktaran Erdoğan şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'yı inşası halen devam eden Adana-Gaziantep hızlı tren hattı üzerinden tüm Türkiye'ye hızlı tren ağıyla bağlıyoruz. Dün ne oldu biliyor musunuz? Dün Mardin'deydim. Mardin'e hızlı tren müjdesini verdim. Benim arkamdan bu bölücü terör örgütünün desteklediği malum parti var ya, onun eş başkanı bir ifade kullanmış; 'Mardin'e hızlı trenin ne işi var.'.Aynen SP gibi yani Saadet Partisi... Onun başındaki zat da 'Sivas'a trenin ne işi var' dedi. Yani Allah'tan şunu demedi 'Mardin'de havaalanının ne işi var.' Hem bunu kullanırlar, ondan sonra havalanında gelir onunla uçuş yaparlar. Şimdi oraya hızlı tren geldiği zaman biliyorum ki o hızlı trenden de bunlar istifade edecekler. Ama bunlarda ufuk yok.

Yıllar yılı CHP, her yapılanın karşısına dikilmedi mi? İstanbul'a birinci köprü yapıldı, karşısına dikildi. İki yapıldı, üç yapıldı karşısına dikildi. Marmaray yapıldı, karşısına dikildiler. Avrasya Tüneli'ni yaptık, karşısına dikildiler. Osmangazi'nin karşısına dikildiler. Şimdi İstanbul'u İzmir'e bağlıyoruz, onun da karşısına dikilmeye çalışıyorlar. Biz, bu millete hizmetkarız. Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Biz yaparız, onlar maalesef seyrederler."

"1,1 katrilyon liralık zirai gelir artışı sağladık"

Şanlıurfa Havalimanı'nın yolcu trafiğinin 854 bine ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, Keban Baraj gölünde yolcu ve araç taşımacılığı için iki feribot imar ederek hizmete sunduklarını bildirdi.

Atatürk Baraj gölünde turizmi canlandırmak için Siverek kıyısı Takoran vadisinde üç adet, Hilvan ve Bozova ilçeleri kıyısında 2 adet yanaşma yerleri yapmak üzere hazırlıklara başlandığını açıklayan Erdoğan, "GAP'ın en önemli şehri Şanlıurfa'dır. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 2 milyon 657 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 1,1 katrilyon liralık zirai gelir artışı sağladık. Yakın bir gelecekte Şanlıurfa'yı ülkemizin ve dünyanın önemli bir gıda üretim üssü haline getirmek için sulama yatırımlarına gece gündüz devam ediyoruz." diye konuştu.

Dev bir su kanalı inşa ederek Atatürk Barajı'nın suyuyla bölgede 2 milyon dekarın üzerinde tarım arazilerinin sulanmasını sağlayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Bu kanalla Şanlıurfa'dan Mardin'e adeta nehir akacak. Münbit topraklara sahip Suruç ovasının sulanması vatandaşlarımızın bir asırlık hayaliydi." ifadelerini kullandı.

Maliyeti 2,5 milyar lira olan Suruç tünelini hizmete açtıklarını hatırlatan Erdoğan, bu projeyle Suruç ilçe merkezi ve 134 yerleşim yerine ait toplam 951 bin dekar arazinin sulanmasını hedeflediklerini söyledi.

"2050 yılına kadar içme suyu sorununu çözmüş oluyoruz"

Bugün itibariyle projenin yüzde 60'ına denk gelen 563 bin dekar arazinin şebekesini tamamlayarak sulamaya açtıklarını kaydeden Erdoğan, "Yaptığımız içme suyu arıtma tesisi, terfi merkezleri ve ana dağıtım hatlarıyla Şanlıurfa'nın içme suyu ihtiyacını karşıladık. Siverek'in ve 19 köyümüzün içme suyu ihtiyacını Atatürk Barajı gölünden sağlayacağız. Ayrıca Viranşehir, Suruç, Hilvan, Birecik ve Halfeti'ye de menba suyu kalitesinde içme suyunu temin edeceğiz. İçme suyu tesislerinin inşaatlarını ihale ettik, sözleşmelerini de imzaladık. Bu ilçelerimize de önümüzdeki yıldan itibaren menba kalitesinde içme suyunu temin edeceğiz. Böylece bu yerleşim yerlerinin 2050 yılına kadar içme suyu sorununu çözmüş oluyoruz." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siverek'teki Taşıkara Barajı'yla, Birecik ilçesindeki Mezra ve Karakız barajlarının ayrıca dört adet göletin inşaatlarının sürdüğünü anlattı.

"10 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çiftçiler battı, ellerinden toprakları alındı" iddiasını hatırlatan Erdoğan şunları kaydetti:

"Bay Kemal, senin kılavuzun karga... Ben sana resmi rakam veriyorum. Son 17 yılda Şanlıurfalı çiftçilerimize toplamda 10 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bu yılın ilk üç ayı itibariyle ülke genelinde 8 milyar 777 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesini yapmış olacağız. Tarımsal sulamadaki elektrik tarifesine yaptığımız yüzde 12'lik indirimi tüm tarımsal faaliyetler için genişlettik. Gerek küçükbaş gerekse büyükbaş veya kümes hayvancılığı yapan, seralarda ürün yetiştiren çiftçilerimiz de artık tarımsal sulamadaki elektrik tarifesinin avantajlarından faydalanacak. Böylece çiftçilerimize yıllık 500 milyon liralık destek sağlamış olduk. Özelleştirme öncesi elektrik borçlarıyla tüm faizleri silerek, ana paranın da Ekim 2020'den itibaren 5 yıl vadeyle ödenebilmesi imkanını getirdik."

"Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Abide Toplanma Merkezi yanında düzenlenen mitingde, vatandaşlara hitap etti.

Şanlıurfa'da 17 yıl önce bir tane olan organize sanayi bölgesi sayısının 5'e yükseldiğini ve istihdamın da 20 bin 180 kişiye ulaştığını belirten Erdoğan, Şanlıurfa'da biri gıda ihtisas olmak üzere 2, Birecik, Siverek ve Viranşehir'de birer olmak üzere, 5 organize sanayi bölgesi daha kuracaklarını aktardı.

Tüm parsellerde faaliyet başladığında 39 bin kişilik yeni istihdam sağlanacağını anlatan Erdoğan, Birecik'teki organize sanayi bölgesinin elektrik sorununu da çözdüklerini bildirdi.

Kente ayrıca bir teknopark ile araştırma geliştirme merkezi kurduklarını da hatırlatan Erdoğan, "Şanlıurfalı iş insanlarımızı, girişimcilerimizi yaklaşık 6,5 katrilyon lira tutarında yatırım teşvikiyle destekleyerek, yaklaşık 54 bin kişilik ilave istihdam sağladık. Şehrimizdeki 40 bin 550 iş yerimize toplam 1 katrilyon liralık Sosyal Güvenlik Prim teşviki verdik." diye konuştu.

Şanlıurfa'nın yanı sıra Eyyübiye, Haliliye, Viranşehir, Karaköprü ve Siverek'e doğal gaz getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, bu yıl kalan ilçelere de doğal gazı ulaştıracaklarını belirtti.

Bu yıl Birecik'e doğal gaz getireceklerini aktaran Erdoğan, 31 Mart'tan sonra kenti çok daha büyük hizmetlerle buluşturacaklarını kaydetti.

"Şanlıurfa, hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz? 31 Mart'ta 'memleket işi gönül işi' diyen kadroları iş başına getiriyor muyuz? Tercihimizi istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz? Şehrimizi gönül belediyeciliğiyle buluşturuyor muyuz?" sorularını yönelten Erdoğan'a alandakiler, hep bir ağızdan "evet" yanıtını verdi.

"Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin." diyen Erdoğan, ülke için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi ve şehirlerini kardeşlikle büyütmek istediklerine işaret ederek, cumhurbaşkanı olarak kendisi, büyükşehir belediye başkanı ve ilçe belediyeleriyle el ele vererek, şehri daha iyi yerlere taşıyacaklarını anlattı.

"Aday olmayınca bakıyorsunuz ne dava var ne bir şey"

Seçmeni tezgah ve oyunlara gelmemeleri konusunda uyaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çok tezgahlar kuruluyor. Neymiş beyefendi aday olmamış, aday olmayınca bakıyorsunuz ne dava var ne bir şey. Menfaat neredeyse oraya gidiyor. Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz. Biz bu dava da kimlerle bu yola çıktıysak bize ihanet etmedikçe biz beraber yolculuğumuza devam ederiz. Onun için de emaneti emin ellere teslim ettik, onlarla yola devam ediyoruz."

Alandakilere, "Siz de emanetinize sahip çıkıyor musunuz?" diye soran Erdoğan, "Biz milletimizi birlikle, beraberlikle dayanışmayla geleceğe taşımak istiyoruz. Bize ihanet edenlerle değil. Biz şehirlerimizi hizmetle, muhabbetle yatırımla geliştirmek istiyoruz. Buna karşılık birileri ısrarla bölücülük fitnesini içimize sokmaya ve büyütmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 1984'ten bu yana vahşi eylemler gerçekleştiren bir bölücü terör örgütü olduğuna vurgu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu örgüt bugüne kadar en başta benim Kürt kardeşlerim olmak üzere sadece ülkemize ve milletimize zarar vermiştir. Bunlar doğmamış bebekleri, masum çocukları öldürerek nice evlere ateş düşürmüştür. Silahını camide namaz kıldıran imamlarımıza, çocuklarımıza eğitim vermek için çırpınan öğretmenlerimize, sağlık görevlilerimize, yol yapan işçilerimize, ekmeğini peşindeki çiftçilerimize, işinin başındaki esnafımıza çevirerek, savunmasız insanlarımızı hedef almıştır. Askerlerimizin, polisimizin, korucularımızın karşısında tutunamayanlar, silahsız vatandaşlarımıza etmediklerini bırakmamışlardır. Bu örgütün hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin veya bölgemizdeki herhangi bir kesimin hakkını, hukukunu savunmak gibi bir derdi asla olmamıştır. Bunlar ilk günden beri bölgemizde birtakım güçlerin gönüllü veya paralı taşeronluğunu yapmıştır. Dün öyleydi bugün de öyle."

Kürt vatandaşların da yoksulluk, ihmal edilmişlik, baskı, haksızlık gibi sıkıntıları olduğuna değinen Erdoğan, "Bu sıkıntılar Türkiye'nin her yerinde vardı ama bu bölgede daha ağır bir şekilde yaşanıyordu. Biz işte böyle bir Türkiye'yi devraldık. Hemen kolları sıvadık, eğitim, sağlık adalet, emniyeti ulaşım, tarım, enerji bütün bu alanlarda adımlarımızı attık. Ama bunlar ülkemizi bölmeye çalıştılar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlara, HDP'nin parti yöneticileri ve milletvekillerine ait teröre destek veren konuşmalarını içeren videoyu da dev ekrandan izletti.

Alandakilere, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" diye seslenen Erdoğan, "Hayır" yanıtını aldıktan sonra, Türkiye'de Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege ve Marmara bölgeleri olduğunu kaydetti.

"Bu beyefendi Kürdistan özlemiyle yatıp kalkıyorsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, buyursun oraya gitsin." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim bu topraklarımızı bölmeye, bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek. Öbürü ne diyor, 'bizim arkamızda YPG var, PYD var, PKK var.' Kadına bak ya, söylediği lafa bak. Bizim arkamızda da Şanlıurfa var, Allah'ımız var. Biz, 'yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan' böyle yürüdük, böyle yürüyeceğiz. Bu işin teferruatı yok. Ne diyor? '1 Temmuz'a kadar terörle mücadeleyi, kaldırmazsanız bu yasayı savaş kapıyı çalar'. Ne oldu, 1 Temmuz geride kaldı. Cudi'de inlerine girdik, Gabar'da inlerine girdik, Tendürek'te inlerine girdik hatta Kandil'de inlerine girdik. Neden? Benim milletimin huzurunu kim kaçırıyorsa biz onların kapısını çalarız."

Erdoğan, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yaptı.

Bu yıl turizmde Göbeklitepe yılı ilan ettiklerini hatırlatan Erdoğan, bugün orada açılış yapacaklarını, ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sanatçıların da katılımıyla kadınlarla etkinlikte bir araya geleceklerini anlattı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında partisinin "Nereden nereye" adlı seçim şarkısını söylerken sanatçı İbrahim Tatlıses de platforma çıkarak, Erdoğan'ın yanında vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin gösterildiği mitingde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal, Halil Özşavlı, Ahmet Akay, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, Halil Özcan, Ahmet Eşref Fakıbaba ve Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül de birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Şanlıurfa'nın üzerini raptiye ile işaretledi.

Erdoğan, miting sonrası belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitinge, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da katıldı.