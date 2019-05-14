Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu topraklardan darbe çıkmaz, bu topraklardan bereket çıkar

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda çiftçiler ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Bu topraklardan darbe çıkmaz, bu topraklardan bereket çıkar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda çiftçiler ile iftar programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hırsları için Türkiye gemisinin altını oyanlara inat hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, teröre ve şiddete tavır alan tüm vatandaşlarımızı asgari müştereklerde bir araya getirmeye çalışıyoruz." ifadesinde bulundu.

Türkiye'nin demokrasi mücadelesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli irade düşmanları istemese de demokrasimizin kalitesini, kalibresini yükseltmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin söz söylediği en büyük arena sandıklardır. Sandık demokrasinin namusu, milletin onurudur. Biz bugüne kadarki mücadelelerimizin hepsini sandıktan çıkan iradeden aldığımız güçle kazandık." dedi.

Tek parti dönemi uygulamalarına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek parti döneminde olduğu gibi sandık sonucunu kendi keyfine göre dizayn etmesine izin vermedik, bugün de vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandığa gölge düşmüşse en doğru yol yeniden milletin hakemliğine başvurmaktır. Hiç kimsenin milletin hakemliğinden kaçmaya, mızıkçılık yapmaya, bu yol açıldığı için karşısındakileri ve yargıyı suçlamaya hakkı yoktur." dedi.

Çiftçilere verilen desteklerin artırılacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene destek miktarını, eski rakamla söylüyorum 16 katrilyon liranın üzerine çıkartıyoruz. Gübre ve yemden alınan KDV'yi tamamen kaldırmanın yanında 'mazotun yarısı sizden yarısı bizden' diyerek çiftçilerimizin üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürüyoruz. 2023'te buğday üretimini 22 milyon tona, baklagilleri 1,5 milyon tona, pamuk üretimini ise 3 milyon tona ulaştıracağız, kararlıyız." dedi.

Hayvancılığa verilen desteklerin de artarak devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyükbaş hayvan sayısını 2019'da 17,5 milyon başa, 2023 yılında ise 19 milyon başa çıkarmayı hedefliyoruz. Küçükbaş hayvan sayısını 2019'da 53 milyon başa, 2023'de ise sürü büyütme projemizle 100 milyon başa yükseltmeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayrama kadar 2,4 katrilyon kütlü pamuk, 662 trilyon yağlık ayçiçeği ve 385 trilyon çiğ süt desteği ödemelerini yapıyoruz." dedi.